Din Görevlileri Toplantısı gerçekleştirildi
Bilecik’te Mart Ayı Din Görevlileri Toplantısı gerçekleştirildi.27 Mart 2019 Çarşamba 12:09
Bilecik’te Mart Ayı Din Görevlileri Toplantısı gerçekleştirildi.
Bilecik Dursun Fakih İmam Hatip Orta Okulu Konferans Salonunda gerçekleştiren toplantı Bilecik İl Müfütüsü Necati Akkuş başkanlığında yapıldı. Toplantıya Türk Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti 2’nciBaşkanı İlyas Serenli’nin yanı sıra İl Müftüsü Necati Akkuş, müftü yardımcıları, şube müdürleri, merkez ve köylerde görev yapan din görevlileri katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantıda, toplantı gündemi okunarak personele bilgiler verildi. Toplantıya Türk Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti 2’nciBaşkanı İlyas Serenlişube çalışmaları hakkında müftülük personeline bilgilendirmelerde bulundu.
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