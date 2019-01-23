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"Din, göçmen kabulünde rol oynamamalı"

Belçika'nın mülteci ve göç işlerinden de sorumlu Sağlık Bakanı Maggie De Block:- "(Eski Mülteci ve Göç Bakanı) Francken Müslümanlara yardım etmek istemedi. Din, göçmen kabulünde rol oynamamalı"

23 Ocak 2019 Çarşamba 12:04
"Din, göçmen kabulünde rol oynamamalı"

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın mülteci ve göç işlerinden de sorumlu Sağlık Bakanı Maggie De Block, selefi Theo Francken'ın ülkeye Hristiyan göçmenleri getirmeye yönelik politikasını eleştirerek, "Francken, Müslümanlara yardım etmek istemedi. Din, göçmen kabulünde rol oynamamalı." dedi.

Flamanca yayın yapan Knack dergisine konuşan De Block, aşırı sağcı parti Yeni Flaman İttifakının (N-VA) eski Mülteci ve Göç Bakanı Theo Francken'ın politikalarını eleştirdi.

De Block, "Francken, Müslümanlara yardım etmek istemedi. Din, göçmen kabulünde rol oynamamalı." ifadesini kullandı.

Francken'ın dini belirleyici faktör olarak kullanarak Orta Doğu'daki Hristiyanları Belçika'ya getirmek için özel program oluşturduğunu belirten De Block, bunun Birleşmiş Milletler (BM) kriterlerine aykırı olduğunu söyledi.

De Block, dinin kimin daha fazla yardıma muhtaç olduğunu belirleme konusunda kriter olarak alınmaması gerektiğini vurguladı.

Belçika'da Francken'ın başlattığı girişimle 2015 yılından bu yana ülkeye Hristiyan göçmenlerin kabulü kolaylaştırılmış, bu program kapsamında 900'den fazla "insani vize" dağıtılmıştı.


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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 12:04
  1. Belçika
  2. Francken
  3. Hristiyan göçmen
  4. Maggie De Block

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