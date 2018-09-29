Ahmet Dilmen kimdir? Cumhuriyet’in hedef aldığı Anadolu İlim Ve İrşad Vakfı kimindir? Vakfın hizmetleri nelerdir?

Anadolu İlim Ve İrşad Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dilmen’in Abdulkadir Geylani İmam Hatip Ortaokulu’nda ders verdiği iddia adilen görüntü her ortamda dini değerlere dil uzatan, devletin değil terör örgütlerinin sözcülüğünü yapan Cumhuriyet Gazetesi'ni rahatsız etti.

Milli eğitim Bakanlığı İslam düşmanı Cumhuriyet'in “Sarıklı Cübbeli Ders” başlıklı haberini yalanladı. MEB yaptığı açıklamada “Ankara Yenimahalle ilçesindeki Abdulkadir Geylani İmam Hatip Ortaokulumuzla ilgili bir gazetenin 'Sarıklı Cübbeli Ders' başlıklı haberinde yer verdiği iddialara ilişkin olarak; haberde adı geçen Yenimahalle Abdulkadir Geylani İmam Hatip Ortaokulu, 2014 Eylül ayında Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile Ahmedi Kudusi Ömer Erdoğan Kültür ve Yardımlaşma Derneği arasında imzalanan protokol çerçevesinde, ilgili dernek tarafından yapılan binada hizmete açılmış ve 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır” denildi.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi: “Yapılan ilk incelemede, haberde yer verildiği şekilde derslere görevli öğretmenlerin dışında herhangi bir kişinin katılımının söz konusu olmadığı, bununla birlikte haberde ismi geçen Dernek Başkanı’nın geçtiğimiz eğitim - öğretim yılında okul yönetiminin müsaadesinde, öğrencileri ziyaret ettiği, haberde yer alan fotoğrafların ise bu ziyarete ait olduğu anlaşılmıştır."denildi.

ANADOLU İLİM VE İRŞAD VAKFI NE ZAMAN KURULDU? HANGİ HİZMETLERE İMZA ATTI

Anadolu İlim Ve İrşad Vakfı Başkanı Ahmet Dilmen vakfın kuruluş amacına ve gerçekleştirilen güzel hizmetleri şu şekilde anlattı: “2006 Yılında inşaatına başlanan kuran kursumuz 2013 yılının 6.ayında Diyanet İşleri Başkanlığı Yenimahalle Müftülüğü ile anlaşma yapılarak hafızlık eğitimine başlamıştır. 2014 yılında Merve Kız Yatılı Kuran Kursu Yenimahalle Müftülüğü’nün onayı ile hizmete başlayıp hafızlık eğitimine kız çocuklarımızla devam etmektedir. Külliye şekilde yapılan binada 3500 kişilik cami ve 165 kişi kapasitesiyle yatılı olmak suretiyle faaliyetine devam etmektedir.

HEM SİYER HEM DİŞ HEKİMLİĞİ MİMARLIK DERSİ

Safa Erkek Kuran Kursu ile birlikte bölgede ihtiyaca cevap verme açısından çok önemli bir eğitim süreci başlamış bulunmaktadır. Amacımız çocuklarımıza Hafızlık eğitimi yanında Arapça, Hadis, Fıkıh, Siyer derslerinin de verilip, topluma gerçek manada Alim insanlar yetiştirmektir. Anadolu İlim Ve İrşad Vakfı adı altında bundan sonraki süreçte kursumuzu daha yararlı bir duruma getirmek istiyoruz. Vakıf yönetimi ve mütevelli heyetine Tefsir-Hadis-Siyer Alimi, Hekim, Diş Hekimi, Hakim, Avukat, Mimar, Mühendis ve başarılı iş adamları gibi değerli ilim ve bilim adamlarını bir araya getirip kursumuzda yetişen çocuklarımızı her türlü dünyevi ve uhrevi bilgiler ile bilgilendirmek onları daha güzel bir hayata hazırlamak istiyoruz. Yenimahalle Memlik Köyü’nde bulunan Ahmed-i Kuddusi Ömer Efendi Safa ve Merve Kız ve Erkek Yatılı Kuran Kursu’muzda iki yönlü eğitim sürdürülmektedir. 1.Hafızlık eğitimi için 5. Sınıfta okuyan öğrenciler alınmaktadır.

ÖĞRENCİLERE FUTBOL, VOLEYBOL VE BASKETBOL EĞİTİMİ

İlk yıl okul ile beraber Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okumayı öğrenip belirli zamanlarda kursumuzda yapılan imtihanları başarı ile geçen öğrencilerimiz okulla beraber hafızlık eğitimine başlayıp hafızlık diplomasını alırlar. Daha sonraki yıl okulda bir üst sınıfa geçerek eğitimlerine devam ederler. Öğrencilerimiz hafızlıklarını tamamladıktan sonra sırasıyla Kur’an Arapçası ,hadis, fıkıh, tefsir ve meal gibi çalışmalara başlatılacaktır. Hafızlık eğitimini yaptıran hocalarımızın her biri aşere takrip mezunu olup alanlarında son derece başarılı ve deneyimlidirler. Öğrencilerimiz aynı çatı altında Abdülkadir Geylani İmam Hatip Orta okulunda okumaktadırlar. Kız öğrencilerimiz yeni bir binaya nakledilerek hafızlık eğitimine burada devam edecek ve örgün eğitimlerine de Abdül Kadir Geylani İmamhatip orta okulunda devam edeceklerdir. Kursumuzda halısaha mevcut olup futbol, voleybol ve basketbol imkanları sunulmaktadır. Tenis,langırt ve güreş minderlerimiz mevcuttur. Okulumuzda bilgisayar ve fen laboratuvarları bulunmaktadır. Kurs yönetimi ve okul idaresi tarafından çocuklarımızın geleceği ile ilgili farklı projeler üretilmekte, vatana millete faydalı insanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.”