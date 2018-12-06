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"Din, diyanet milletimizin çimentosudur"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş:"Din, diyanet milletimizin çimentosudur. Hiçbir etnik ayrımcılık yapmadan, gençlerimizi özellikle çocuklarımızı kucaklayarak, onları geleceğe daha nitelikli bir şekilde nasıl hazırlayabiliriz, bunun derdindeyiz"

06 Aralık 2018 Perşembe 15:22
"Din, diyanet milletimizin çimentosudur"

MARDİN (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Din, diyanet milletimizin çimentosudur. Hiçbir etnik ayrımcılık yapmadan, gençlerimizi özellikle çocuklarımızı kucaklayarak, onları geleceğe daha nitelikli bir şekilde nasıl hazırlayabiliriz, bunun derdindeyiz." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere beraberinde Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu ile Mardin'e gelen Prof. Dr. Erbaş, Valiliği ziyaret etti.

Vali Mustafa Yaman ile görüşen Erbaş, burada yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak merkezden mezraya kadar herkesle buluşmak, dertleşmek, paylaşmak, hizmetleri daha iyiye götürme müzakeresi yapmak ve milletle daha iç içe olmak için bütün şehirlerde buluşmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Şu ana kadar 20'ye yakın şehri ziyaret ettiklerini, bugün de Mardin'de bulunduklarını dile getiren Erbaş, kentte 3 gün boyunca mümkün olduğu kadar herkese ulaşmaya çalışacaklarını aktardı.

Erbaş, "Din, diyanet milletimizin çimentosudur. Huzurla ve en güzel şekilde yaşayabilmenin yolunun birlik ve beraberlikten geçtiğini biliyoruz. Dinimizde hiçbir etnik ayrımcılık yapmadan, gençlerimizi özellikle çocuklarımızı kucaklayarak, onları geleceğe daha nitelikli bir şekilde nasıl hazırlayabiliriz, bunun derdindeyiz." diye konuştu.

Bu kapsamda "Mardin buluşmaları"nın hayırlara vesile olmasını dileyen Erbaş, yapılacak istişare ve müzakereler için emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Yaman da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Mardin'in çok dilli ve çok kültürlü şehir olduğunu, birlikte yaşamanın şehre kültürel bir zenginlik kattığını belirtti.

Beraber yaşamanın yüzyıllarca özümsendiğini aktaran Yaman, "İnşallah bütün dünyaya örnek olur diye düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Son yıllarda bölgede huzur ikliminin hakim olduğuna işaret eden Yaman, bununla birlikte herkesin yüzünün güldüğünü, bunu sürdürmenin gayreti içinde olduklarını aktardı.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 15:22
  1. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
  2. mardin
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