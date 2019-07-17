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Din-Bir-Sen’e katılımlar devam ediyor

Din-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Adli, sendikalarına katılımın devam ettiğini söyledi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 19:26
Din-Bir-Sen’e katılımlar devam ediyor

Din-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Adli, sendikalarına katılımın devam ettiğini söyledi.


Din-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Adli, sendikasının Van şubesini ziyaret ederek, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Yusuf Adli, Din-Bir-Sen ve Diyanet Hak-Sen’in güç birliğine giderek kamunun hak aramada yetkili adresi olma yolunda büyük bir adım attığını söyledi. Adli, “Diyanet Hak-Sen’in Din-Bir-Sen’e katılımı şeklinde gerçekleşen birleşmede, sendikalar kanunu çerçevesinde inanca saygı üstünlüğünde dürüst ve ilkeli bir sendikacılık anlayışıyla yola devam kararı alındı” dedi.


Din-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Adli, bu katılımın tüm üyeler adına hayırlı olmasını dile getirerek, “Sahip olduğu tüm güç ve imkanlara rağmen güven kaybeden yetkili sendikaların karşısında fahri, sözleşmeli ve kadrolu pozisyonda kamuda çalışan tüm personeli ve üye oldukları sendikaları bu hizmet yarışına katılımla destek olmaya çağırıyoruz. Gücün sözüne değil sözün gücüne inanan Diyanet Hak-Sen, aynı anlayışta olduğuna inandığı Din-Bir-Sen’e iltihak ederek bu hayırlı yarışta sözün gücünü arttırma adına katılımla en güçlü birlik mesajını vermiş oldu” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 19:26
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