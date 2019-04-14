Din bezirganları

İsmail Göktürk / Adana

“Allah’ın indirdiği Kitap’taki gerçekleri ve hükümleri açıklamayıp gizleyenler ve onları (para, mal, şöhret, mevki gibi, Âhiret kazancına nazaran) pek az bir fiyata değişenler, hiç şüphesiz böyleleri, karınlarında ateşten başka bir şey yememektedirler. Af ve merhamet dilenmek için Allah ile konuşmaya en çok muhtaç olacakları kıyamet gününde, Allah onlarla konuşmayacak, günahlarını affetmeyecek, onları temize çıkarmayacak ve onlar için çok acıklı bir azap vardır.” (BAKARA SURESİ AYET -174-) Bütün inananlar bunu böyle bilsinler ve bu nokta da “Din istismarcıları”na asla bel bağlamasınlar. Sebep sonuç ilişkisine yönelik olarak ibadetlerin tamamında aranan biricik ve öncelikli unsur samimiyet yani ihlas’tır.