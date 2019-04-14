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Din bezirganları

Gazetemiz okurlarından İsmail Göktürk, "Din bezirganları" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

14 Nisan 2019 Pazar 10:56
Din bezirganları

İsmail Göktürk / Adana

Allah’ın indirdiği Kitap’taki gerçekleri ve hükümleri açıklamayıp gizleyenler ve onları (para, mal, şöhret, mevki gibi, Âhiret kazancına nazaran) pek az bir fiyata değişenler, hiç şüphesiz böyleleri, karınlarında ateşten başka bir şey yememektedirler. Af ve merhamet dilenmek için Allah ile konuşmaya en çok muhtaç olacakları kıyamet gününde, Allah onlarla konuşmayacak, günahlarını affetmeyecek, onları temize çıkarmayacak ve onlar için çok acıklı bir azap vardır.” (BAKARA SURESİ AYET -174-) Bütün inananlar bunu böyle bilsinler ve bu nokta da “Din istismarcıları”na asla bel bağlamasınlar. Sebep sonuç ilişkisine yönelik olarak ibadetlerin tamamında aranan biricik ve öncelikli unsur samimiyet yani ihlas’tır.

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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 10:56
  1. Adana
  2. İsmail Göktürk
  3. BAKARA SURESİ
  4. Din istismarcıları

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