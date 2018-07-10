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İranlı din adamından ülkeyi bölecek türban açıklaması!

İran'da ünlü din adamı Hüccetülislam Muhsin Geruyan, zorunlu başörtüsü uygulamasının ülkeyi ziyaret eden turistler için uygulanmaması gerektiğini belirtti.

10 Temmuz 2018 Salı 13:13
İranlı din adamından ülkeyi bölecek türban açıklaması!

İran'da yayımlanan "Ticaret" adlı gazeteye konuşan İranlı din adamı, ülkeyi ziyaret eden turistlere başörtüsünün zorunlu tutulmaması gerektiğini kaydetti.

Şer'i ve fıkhı açıdan turistlere yönelik başörtüsü zorunluluğunun dinde yer almadığını aktaran Geruyan, "Turistler kendileri isterse başörtüsü takabilir. Dini açıdan onlara zorlama yoktur" dedi.

İranlı din adamı, "Nasıl ki biz başka ülkelere gittiğimizde kendi kurallarımızla hareket ediyorsak turistlere de kendi kurallarıyla hareket etme izni verilmelidir" ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 13:13
  1. İran
  2. Türban
  3. Açıklama

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