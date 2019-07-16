0553 313 94 23

Dimitrov-Çavuşoğlu ortak basın toplantısı

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov:- "Dostumuzun sorunu bizim de sorunumuzdur. Siyasi irade anlamında yardım etmek adına elimizden gelen her şeyi yapacağız"

16 Temmuz 2019 Salı 15:14
Dimitrov-Çavuşoğlu ortak basın toplantısı

ÜSKÜP (AA) - Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov, "Dostumuzun sorunu bizim de sorunumuzdur. Siyasi irade anlamında yardım etmek adına elimizden gelen her şeyi yapacağız. İstihbarat teşkilatlarımız arasında inanılmaz bir iş birliği var." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya ziyareti kapsamında, Üsküp'te mevkidaşı Nikola Dimitrov ile görüştü. Görüşme sonrası iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi.

Dimitrov, Kuzey Makedonya ile Türkiye arasında çok yakın ilişkilerin olduğunu söyledi.

Ülkesinin NATO'ya katılım protokolünün Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) onaylanmasından dolayı Türkiye'ye teşekkürlerini ileten Dimitrov, "Bu esasta hiçbir şeyi değiştirmiyor çünkü biz bağımsızlığımızın ilk gününden itibaren müttefikiz. Ancak şimdi, İttifak'ın gelecekteki üyesi olarak dost ülke Türkiye ile resmi olarak bu anlamda da müttefik olacağız." diye konuştu.

- "Dostumuzun sorunu bizim de sorunumuzdur"

Kuzey Makedonya'da da yapılanması bulunan FETÖ ve terörle mücadele bağlamında, ülkesinin Türkiye ile iş birliğine de değinen Dimitrov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok uzun yıllara dayanan yakınlık ve dostluk geleneği var olduğunda, şartlardan söz etmek zordur. Ülkeler birbirine yakın olduğunda, anlayışın hakim olması gerekiyor. Mevkidaşımın, buraya Türkiye ve Türk halkına karşı yapılan başarısız darbenin üçüncü yıl dönümünde gelmesinden dolayı, Kuzey Makedonya halkı ve ana vatanımızda yaşayan tüm halklar adına dayanışmamızı ifade etmek istiyorum.

Dostumuzun sorunu, bizim de sorunumuzdur. Siyasi irade anlamında yardım etmek adına elimizden gelen her şeyi yapacağız. İstihbarat teşkilatlarımız arasında inanılmaz iş birliği var. Bu bağlamda ellerimiz bağlı çünkü uymamız gereken yerel ve uluslararası hukuk sistemi mevcut."

- "FETÖ üyesi 15 kişi için iade prosedürü görüşmelerimiz sürüyor"

Dimitrov, ülkedeki FETÖ üyesi 15 kişi için Kuzey Makedonya Adalet Bakanlığınca yürütülen iade prosedürüyle ilgili "Bu kişilere ilişkin prosedür, Üsküp Temel Mahkemesi ve savcılıkta devam ediyor. Prosedürün ne yönde seyrettiğine ilişkin görüşmelerimiz de sürüyor." dedi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Kuzey Makedonya'da yaklaşık 100 milyon dolar değerinde 900 projeyi hayata geçirdiğini vurgulayan Dimitrov, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanlığına verilen teknik donanım sayesinde Bakanlığın diplomatik arşivinin daha erişebilir hale geldiğini söyledi.

Öte yandan Çavuşoğlu, ziyareti kapsamında Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ve Avrupa İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Bujar Osmani ile görüştü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 15:14
  1. Kuzey Makedonya
  2. Mevlüt Çavuşoğlu
  3. Nikola Dimitrov
  4. türkiye
  5. Üsküp

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    “Militarizmi de konuşmak gerekir”
    1. “Militarizmi de konuşmak gerekir”
    2. AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Özel..
    3. Konyaaltı’nda Sıfır Atık Projesi
    4. Sosyal medyadan PKK propagandasına..
    5. Van'da trafik kazası: 1 ölü
    6. “Yazımda Kardeşlik Var” projesine..
    7. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal çağrı:..
    8. Tarihi eser sandılar bakın ne çıktı?
    9. Vanlı balıkçılar ‘vira bismillah’ dedi
    10. İş adamı Ekrem Özen ölümünün birinci..
    11. Yeşilyurt Belediyesi’nden park ve..
    12. İki gün arayla aynı kavşakta ikinci..
    13. Bıçaklı kavgada 3 kişiyi yaralayan ve..
    14. Balıkesir'de 65 düzensiz göçmen..
    15. Türkiye'den yeni Doğu Akdeniz hamlesi
    16. Uluslararası topluma İsrail..
    17. Balkan Şampiyonasından Bir Altın, Bir..
    18. O gece millet şahlandı 140 senedir..
    19. “Türkiye Tarımsal Yayım Stratejisi”..
    20. Irak Cumhurbaşkanı Salih, Filistin..
    21. Sinop’a yatırımcı çekmek için iş..
    22. AK Parti Sözcüsü Çelik: (CHP Grup..
    23. İran'dan İngiltere'ye tehdit: Cevapsız..
    24. AK Parti Sözcüsü Çelik: "CHP Genel..
    25. AK Parti Sözcüsü Çelik: "Avrupa..
    26. Oruç Reis’e yeni görev
    27. Doğu Akdeniz'deki çalışmalar için..
    28. S400 son dakika ne zaman kurulacak?
    29. Bilgi evlerinde görkemli kapanış
    30. Bakan Ersoy şehit ailesini ziyaret etti!
    Ekrem yine baltayı taşa vurdu
    Ekrem yine baltayı taşa vurdu
    Kulisleri sarsan bomba iddia! Eski MHP'li isim, Ali Babacan'ın partisine katılacak
    Kulisleri sarsan bomba iddia! Eski MHP'li isim, Ali Babacan'ın partisine katılacak
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu

    Günün Karikatürü

    15 Temmuz 2019
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler