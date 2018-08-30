Dimitris Kufodinas kimdir? 17 Kasım örgütü kimdir?

Yunan terör örgütü '17 Kasım'ın 11 kez müebbet hapse mahkum baş tetikçisi Dimitris Kufodinas 48 saatliğine dışarı salıverilmesi Türkiye’nin tepkisine neden oldu. Peki Dimitris Kufodinas kimdir?

1991 yılında Türk Basın Ataşesi Yardımcısı Çetin Görgü'yü şehit eden, aynı yıl dönemin elçi müsteşarı Deniz Bölükbaşı'nın da içinde bulunduğu Türk büyükelçiliğine ait otomobile yapılan bombalı saldırıda ve 1994'de de Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Ömer Haluk Sipahioğlu'nun şehit düştüğü suikastta yer alan Dimitris Kufodinas, yasa gereği 2 ay sonra tekrar izin talebinde bulunabilecek.

1975-2002 döneminde "17 Kasım" terör örgütünün işlediği 23 cinayetin 11'inde tetiğe basan Kufodinas'ın kurbanları arasında Türk, Amerikan ve İngiliz diplomat ve askerlerden başka Yunan işadamları ve siyasetçiler de bulunuyordu. Türkiye, ABD ve İngiltere, Kufodinas'a 48 saat için de olsa cezaevinden çıkış izni verilmesini kınayan açıklamalar yaptılar.

DIŞİŞLERİNDEN KINAMA

Dışişleri Bakanlığı, "Yunanistan makamlarının 17 Kasım terör örgütünün mensubu, mahkum Dimitris Kufodinas'a izin hakkı vermesini şiddetle kınıyoruz." açıklaması geldi.

17 KASIM TERÖR ÖRGÜTÜ KİMDİR?

17 Kasım Örgütü Atina politeknik öğrencilerinin 1973 yılında albaylar cuntasına karşı ayaklandığı gün olan 17 Kasım'dan alan silahlı terör örgütüdür. 17 Kasım Örgütü Marksist-Leninist çizgide olup 1973 yılında kuruldu, 2002 yılında tutuklanmalar ve üyeleri hakkındaki davalarla birlikte örgütün dağıldığı düşünülüyor. Örgüt ABD hedeflerine ve Yunan hükûmet binalarına saldırılar düzenlemesiyle adını duyurmuştur. Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Yunanistan hükûmetleri tarafından terör örgütü olarak tanımlanmaktadır.

17 KASIM ÖRGÜTÜNÜN HEDEFLERİ

Örgüt ilk kanlı eylemlerini 1975 yılında CIA'in Atina'daki şefi Richard Welch'i evinin önünde silahlı saldırı sonucu öldürerek gerçekleştirmiştir. Genelde ABD hedefleri ana hedef olarak seçilmiştir. Grup Anti-Amerikancı olduğu gibi aynı zamanda Türkiye ve NATO karşıtı da olmuştur. 17 Kasım örgütü, 19 ABD hedefiyle birlikte, Türklere karşı 9 saldırı düzenlemiş ve defalarca ABD'ye yakın kurum, kuruluşlara saldırmıştır. Ayrıca sağcı-Yunan gruplara ve şirketlere de saldırılar düzenlemiştir. Örgüt bunların dışında Yeni Demokrasi üyesi Pavlos Bakoyannis'i Atina merkezinde ateş ederek öldürmüştür. 17 Kasım Devrimci Terör Örgütü'nün temel amacı ise ABD'nin emperyalizmine karşı Yunanistan'a sosyalizmi getirmektir. Ayrıca 17N, Yunanistan'daki ABD üstlerinin kapatılması, Türk askerinin Kıbrıs'tan çekilmesini ve Yunanistan'ın AB ve NATO ile bağlantılarını kesmesini amaçlıyor Örgüt, Hristodulos Ksiros'un 2014 Noel izninde firar etmesiyle beraber tekrar silahlı mücadeleye başlayacağını belirtti