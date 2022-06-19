Dimitris Itoudis kimdir nereli kaç yaşında? Dimitris Itoudis hangi takımları çalıştırdı?
Fenerbahçe Beko, başantrenör Dimitris Itoudis ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu. Peki Dimitris Itoudis kimdir? Dimitris Itoudis nereli kaç yaşında? Fenerbahçe Beko başantrenör Dimitris Itoudis hangi takımları çalıştırdı?
Fenerbahçe Beko, başantrenör Dimitris Itoudis ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı. Peki Dimitris Itoudis kimdir nereli kaç yaşında? Dimitris Itoudis hangi takımları çalıştırdı? İşte Dimitris Itoudis hayatı, biyografisi.
Dimitris Itoudis kimdir?
Dimitris İtudis, 8 Eylül 1970 tarihinde doğdu. Yunan basketbol koçu. 11 yıl boyunca Panathinaikos'ta koç Željko Obradović'in yardımcılığını yapmıştır. 2013-14 sezonu başında Orhun Ene'nin yerine Banvit koçu olarak göreve başlamıştır. Ardından CSKA Moskova kulübünde koç olarak görevine devam etmiştir. 2015-16 sezonunda CSKA Moskova ile EuroLeague kupasını kazandı. Takımı bir yıl sonra aynı turnuvada üçüncü oldu.