  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Biyografi Dimitris Itoudis kimdir nereli kaç yaşında? Dimitris Itoudis hangi takımları çalıştırdı?
Biyografi

Dimitris Itoudis kimdir nereli kaç yaşında? Dimitris Itoudis hangi takımları çalıştırdı?

Fenerbahçe Beko, başantrenör Dimitris Itoudis ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu. Peki Dimitris Itoudis kimdir? Dimitris Itoudis nereli kaç yaşında? Fenerbahçe Beko başantrenör Dimitris Itoudis hangi takımları çalıştırdı?

Yeniakit Publisher
2022-06-19 12:16:00 - 2022-06-19 12:16:45
Dimitris Itoudis kimdir nereli kaç yaşında? Dimitris Itoudis hangi takımları çalıştırdı?

Fenerbahçe Beko, başantrenör Dimitris Itoudis ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı. Peki  Dimitris Itoudis kimdir nereli kaç yaşında? Dimitris Itoudis hangi takımları çalıştırdı? İşte  Dimitris Itoudis hayatı, biyografisi.

Dimitris Itoudis kimdir?

Dimitris İtudis,  8 Eylül 1970 tarihinde doğdu. Yunan basketbol koçu. 11 yıl boyunca Panathinaikos'ta koç Željko Obradović'in yardımcılığını yapmıştır. 2013-14 sezonu başında Orhun Ene'nin yerine Banvit koçu olarak göreve başlamıştır. Ardından CSKA Moskova kulübünde koç olarak görevine devam etmiştir. 2015-16 sezonunda CSKA Moskova ile EuroLeague kupasını kazandı. Takımı bir yıl sonra aynı turnuvada üçüncü oldu.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23