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Dilovası’nda yol ve kaldırım işleri devam ediyor

KOCAELİ (İHA) – Dilovası Eynerce Kavşağı’ndan Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde yapılacak olan yan yolda kaldırım çalışmaları başladı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:50
Dilovası’nda yol ve kaldırım işleri devam ediyor

KOCAELİ (İHA) – Dilovası Eynerce Kavşağı’ndan Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde yapılacak olan yan yolda kaldırım çalışmaları başladı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası için önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. ‘Eynerce Kavşağı - Yavuz Sultan Selim Caddesi Bağlantı Yolu’ projesini hayata geçiren Büyükşehir, ilçenin doğu tarafından giriş çıkış yapan araçlara nefes aldıracak. Proje kapsamında, Dilovası ilçesinin D-100 yoluna katılımını ve ayrımını sağlayan Eynerce Kavşağı’nın Dilovası şehir merkezine uzanan kolu Yavuz Sultan Selim Caddesi ile birleştirilerek yan yol yapıyor. Çalışmalara başlayan Büyükşehir, Eynerce Kavşağı’nda menfez çalışmalarına devam ederken Yavuz Sultan Selim Caddesi’nde de kaldırım imalatlarına başladı.


D-100 karayolu üzerinde yer alan Eynerce Kavşağı, Dilovası şehir merkezine ulaşımda önemli bir görev alıyor. Dilovası ilçesi D-100 karayolu yan yolu (Yavuz Sultan Selim Caddesi) mevcutta çift yönlü olarak hizmet veriyor. D-100 ile yan yol arasındaki kot farkı nedeniyle yol sürekliliği sağlanamadığından, D-100 karayolundan Dilovası ilçesi merkezine girişler diğer yollardan dolaylı olarak sağlanabiliyor. Yeni proje ile bu sorun ortadan kaldırılarak ilçe merkezine ulaşım daha düzenli ve kolay hale gelecek.


Proje çalışmaları kapsamında, Eynerce Kavşağı’nda 270 metre uzunluğunda yeni betonarme menfez çalışması yapılıyor. Menfez çalışmasında temel için kazılara devam ediliyor. Yavuz Sultan Caddesi’nde kaldırım(bordür) imalatları yapılırken caddeye dekoratif aydınlatma direkleri inşa edilerek modern bir görünümün oluşturulması sağlanacak. Kaldırım çalışmaları sonrasında da parke imalatına başlanacak.


Söz konusu proje kapsamında, mevcutta yer alan Eynerce Kavşağı, devamında yapılacak olan dönel kavşak ve bağlantı yolu önemli kolaylıklar sağlayacak. Çalışma ile İzmit yönünden Dilovası ilçe merkezine erişimler yan yol aracılığı ile doğrudan sağlanacak. İnşa edilecek yeni caddeyle hem ulaşım rahatlayacak hem de bölgenin çehresi değişecek.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:50
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