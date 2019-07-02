Dilovası’nda yaz spor okulu başladı

Dilovası Belediyesi Yaz Spor Okulları kapsamında yaklaşık bin 500 öğrenci, deneyimli 20 antrenör ile birlikte yaz okuluna start verdi.

Dilovası Belediyesi’nin gençleri sosyal faaliyetlere yönelimlerini arttırmak amaçlı her yıl gerçekleştirdiği Yaz Spor Okulları 2019 yılı kapsamında drama, bağlama, değerler eğitimi, keman, gitar, futbol, basketbol, voleybol, badminton, güreş, atletizm, kick box-wushu, masa tenisi, Hentbol, çim hokeyi, yüzme, jimnastik, tekvando, boks ve kodlama eğitimleri toplam 6 Tesiste, 20 antrenör nezaretinde yapılacak.

Her yıl yaz dönemlerinde açılan yaz spor okullarının önemine değinen Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, “Her yıl geleneksel olarak yaz tatillerinde öğrencilerimizin yararına sunduğumuz yaz spor okulları eğitim kursumuz bu yılda binlerce öğrenciye hizmet verecek. Öğrencilerimiz yaz spor okulları ile birlikte gelecek eğitim-öğretim yılında daha dinç bir şekilde hazırlanmış oluyor.Yaklaşık 20 dalda hizmet verecek olan kursumuz öğrencilerimize hayatı kolaylaştıran imkanlar sunmaktadır. Buradaki öğrencilerimiz inanıyoruz ki önümüzdeki dönemlerde spor dalında ciddi başarılar sağlayarak ilçemizin gurur kaynağı olacaktır. Yaz Spor Okullarının gerçekleşmesi için ciddi destek veren Belediye Başkanımız Hamza Şayir’e ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Yaz okulunun amacı, öncelikle yaz tatiline giren çocuklarımızın sosyal çevre edinmelerini sağlamak, sokak kültüründen uzaklaştırmak, sağlıklı, bilinçli ve topluma yararlı bireyler olmasına katkı sunmak olduğunu belirten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Eğitim sadece okula gitmekle olmuyor bu da eğitimin bence en önemli parçalarından bir tanesi konumundadır. Yaz spor okulları ilçemize hayırlı olsun. Dilovası’nın çocukları, gençleri her alanda yeterli ama sporda özelikle çok daha başarılı. Çocuklarımız hem bölgede hem Türkiye müsabakalarda çok güzel dereceler elde ediyorlar. Bu başarılarla çocuklarımız ülkemizin her noktasına Dilovamızın sesini duyuruyorlar” ifadelerini kullandı.

Sözlerine şu şekilde devam eden Başkan Şayir; “Biz de bu başarıları teşvik etmek amacıyla eğitimde ve sporda Dilovası Belediyesi olarak her türlü desteği veriyoruz. Aynı zamanda bu eğitime yıl boyunca süreklilik kazandırarak alt yapısına sporcu kazandırmayı ve gelecekte sağlam temeller üzerine oturtmayı hedefliyoruz. Hocalarımız yaptıkları öz verili çalışmalarla bunu başarmak için gece gündüz çalışmaktadırlar. Spor yapacak çocuklarımıza malzemelerini ücretsiz olarak karşılıyoruz. Buradan tüm arkadaşlarıma çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.