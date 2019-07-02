Dilovası’nda çöp konteynerleri değişti

Dilovası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde sağlık açısından kullanılamaz hale gelen çöp konteynerleri yenileme ve kullanışlı çöp konteynerlerinin temizlik çalışmaları tamamlandı

Eskiyen çöp konteynerlerinden çevreye yayılan koku ve mikroplar nedeniyle vatandaşların sağlığını tehdit ettiği yönündeki şikayetleri arttı. Şikayetlerin üzerine, çöp konteynerlerinin yenilenmesi yönündeki talepleri değerlendiren Dilovası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçedeki zarar görmüş çöp konteynerlerinin tamamını yeniledi.Ayrıca kullanışlı olan çöp konteynerlerinde temizlik çalışmaları tamamlandı.

Dilovası’nda temizlik çalışmalarının yürütüldüğünü, ilçedeki ana arterler ve sokakların daher gün düzenli temizlendiğini belirten Temizlik İşleri Müdürü Yusuf Uzunkaya, “Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak görevimizin bilincinde ve sorumluluğumuzun farkındayız. Mahalle ve sokaklarımızda temizliğin sağlanması, pis kokunun ve görüntü kirliliğinin önlenmesi amacı ile yeni metal çöp konteynerlerini eskileri ile değiştirdik” dedi.