Dilovası’na giriş ve çıkışları rahatlatacakkavşak açıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından TEM otoyolu ve D100 Karayolu’ndan Dilovası ilçesi kent merkezi arasında araç giriş ve çıkışlarını rahatlatmak amacı ile yapılan kavşak hizmete açıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Dilovası şehir merkezine giriş çıkışları rahatlatmak için Batı Kavşağı’ndaki düzenleme çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar çerçevesinde kavşakta ilave kollar ve köprüler oluşturularak bağlantılar sağlandı. Proje içerisinde yer alan 3 adet köprü de tamamlandı. Son rötuşların yapıldığı çalışmalarda ilçe merkezinden D-100 İstanbul yönüne gitmek isteyen araçlar trafik sorunu yaşamayacak. Proje ile Gebze yönünden gelerek Dilovası’na gitmek isteyen araçların sanayi alanı içerisine girmeden ilçe merkezine geçişi sağlanacak. Dilovası girişi için mevcut köprünün revize edildiği proje kapsamında 70 bin metreküp kazı yapılırken 4 bin metre uzunluğunda yağmursuyu hattı döşendi. Ayrıca 63 adet prefabrik kiriş imalatı gerçekleştirildi.

Dilovası ilçe merkezinden D-100 İstanbul yönüne gitmek isteyen araçlar proje ile direkt katılım sağlayabileceği ve TEM Otoyolu’ndan gelen araçların Dilovası ilçe merkezine girişini rahatlatacak kavşak düzenlenen törenle tanıtıldı. Tanıtım toplantısına Kocaeli Büyükşehir belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, önemli sanayi kuruluşlarının tesislerini barındıran ilçede yapılan kavşağın trafik sorununa çözüm getirdiğini söyledi. İlçede yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Toltar, Dilovası’nın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile her geçen gün geliştiğini kaydetti.

Daha sonra konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, D100 Karayolu’nda trafik sorununun yapılan çalışmalarla her geçen gün azaldığını belirterek, “Gelecekte Dilovamız ile ilgili çalışmalar yapılacak. Bu hava kirliliğinden etkilenen bölgede yaşayan insanların yukarı bölgelere taşınması için çalışmalar yapacağız. Bugüne kadar hep halkımızla birlikte kararımızı verdik ve beraber uyguladık. Bu yaptığımız bu çalışmaları da sizlerle yaptık. Biz hizmeti düşünüyoruz. Halkımız için şehrimizi nasıl daha iyi bir hale getiririz düşüncesi içindeyiz. Gayemiz bu. Cumhurbaşkanımızın derdi bu. Milletvekillerimizle, parti teşkilatımızla, gençlerimizle, kadınlarımızla rüyalarımıza giren bu. Daha iyi yaşanabilir köyümüz, mahallemiz, şehrimiz olsun diye çalışıyoruz” dedi.

Tanıtım toplantısı Başkan Karaosmanoğlu’nun konuşmasının ardından sona erdi.