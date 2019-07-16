Dilovası Köseler Köyü’nde üst yapı yenilendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Dilovası ilçesine bağlı Köseler Köyünde alt yapı çalışmalarından sonra, üst yapı çalışmalarını da tamamlandı.

Şehir merkezlerindeki yolların işlevliğine ve bakımına önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, köy yollarını da ihmal etmiyor. Daha önce alt yapı çalışmaları tamamlanan Dilovası ilçesi Köseler Köyü’nün, tüm üst yapı çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar kapsamında Dilovası ilçesi Köseler Köyü içindeki ve çevre yollarında 25 bin metrekare parke imalatı tapıldı. Kaldırım çalışmaları çerçevesinde 6 bin metre bordür imalatı gerçekleştirildi. Ayrıca çalışmalar kapsamında 2 bin 500 ton asfalt serimi gerçekleştirildi.

Köylerinin alt ve üst yapı işlerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığını belirten Köseler Köyü Muhtarı Selami Toklar, “Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum, çok güzel çalışmalar yaptılar. İlk önce İSU alt yapıyı bitirdi, daha sonra da Büyükşehir Belediyemiz üst yapıyı tamamladı. Kanalizasyon çalışmamız bitti, doğalgazımız geldi. Büyükşehir Belediyesi köyümüzü çok güzel hale getirdi” dedi.

Üst yapı çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Köseler Köyü Muhtarlığı Baş Azası Yakup Özkan, “Havaların ısınmasıyla birlikte köyümüzde büyük bir çalışma başlatıldı. Gerek sokaklarımız gerekse ana caddelerimizde asfalt serimi ve parke döşemesi gerçekleştirildi. Yaklaşık 45 - 50 sokağımız var, bunların tamamında çalışma yapıldı. 2 kilometre’ye yakın yolumuz var, hepsi asfaltlandı, yollarımız yenilendi. Eski ve metruk yıkık yapılarımız vardı, Büyükşehir Belediyesi bunların hepsini kaldırdı. Görünüm acısından köyümüz gerçekten güzelleşti. Kışın özellikle çamurdan dolayı sıkıntı çektik ama bu çalışma ile bunlar sona erdi” ifadelerini kullandı.