0553 313 94 23

Dilovası Köseler Köyü’nde üst yapı yenilendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Dilovası ilçesine bağlı Köseler Köyünde alt yapı çalışmalarından sonra, üst yapı çalışmalarını da tamamlandı.

16 Temmuz 2019 Salı 13:59
Dilovası Köseler Köyü’nde üst yapı yenilendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Dilovası ilçesine bağlı Köseler Köyünde alt yapı çalışmalarından sonra, üst yapı çalışmalarını da tamamlandı.


Şehir merkezlerindeki yolların işlevliğine ve bakımına önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, köy yollarını da ihmal etmiyor. Daha önce alt yapı çalışmaları tamamlanan Dilovası ilçesi Köseler Köyü’nün, tüm üst yapı çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar kapsamında Dilovası ilçesi Köseler Köyü içindeki ve çevre yollarında 25 bin metrekare parke imalatı tapıldı. Kaldırım çalışmaları çerçevesinde 6 bin metre bordür imalatı gerçekleştirildi. Ayrıca çalışmalar kapsamında 2 bin 500 ton asfalt serimi gerçekleştirildi.


Köylerinin alt ve üst yapı işlerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığını belirten Köseler Köyü Muhtarı Selami Toklar, “Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum, çok güzel çalışmalar yaptılar. İlk önce İSU alt yapıyı bitirdi, daha sonra da Büyükşehir Belediyemiz üst yapıyı tamamladı. Kanalizasyon çalışmamız bitti, doğalgazımız geldi. Büyükşehir Belediyesi köyümüzü çok güzel hale getirdi” dedi.


Üst yapı çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Köseler Köyü Muhtarlığı Baş Azası Yakup Özkan, “Havaların ısınmasıyla birlikte köyümüzde büyük bir çalışma başlatıldı. Gerek sokaklarımız gerekse ana caddelerimizde asfalt serimi ve parke döşemesi gerçekleştirildi. Yaklaşık 45 - 50 sokağımız var, bunların tamamında çalışma yapıldı. 2 kilometre’ye yakın yolumuz var, hepsi asfaltlandı, yollarımız yenilendi. Eski ve metruk yıkık yapılarımız vardı, Büyükşehir Belediyesi bunların hepsini kaldırdı. Görünüm acısından köyümüz gerçekten güzelleşti. Kışın özellikle çamurdan dolayı sıkıntı çektik ama bu çalışma ile bunlar sona erdi” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 13:59
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD ve YPG'den ortak operasyon! Çok sayıda ölü var
    1. ABD ve YPG'den ortak operasyon! Çok..
    2. Samsunspor’a Fenerbahçe’den golcü..
    3. İsa Yüksel’den yeni yönetim..
    4. Asit yüklü tanker devrildi
    5. 15 Temmuz gecesi araçların..
    6. Rezene Çayının Sağlığa 10 Faydası
    7. Bozyazı, 15 Temmuz’da kenetlendi
    8. Türk tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar..
    9. 15 Temmuz şehitleri Serik’te dualarla..
    10. Alman Gazeteci Yücel’in yargılanmasına..
    11. Merkez Hakem Kurulu, yeni sezonda..
    12. 63 kiloluk dev yayın balığını olta ile..
    13. Şehit Uzman Onbaşı Demircan son..
    14. Turancılar Derneği Soner Çetin’in..
    15. Kartal Belediyesi’nden, Gümüşhane..
    16. Başkan Çolakbayrakdar, "Teşekkürler..
    17. Atletizm: Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyonası
    18. En çok izlenen dizi ‘Stranger Things’..
    19. Gamze ve Ezgi Bellona Kayseri..
    20. Annesini tabancayla kazara boynundan..
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Bugün parti, siyaset...
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Bugün parti, siyaset...
    Kulisleri sarsan bomba iddia! Eski MHP'li isim, Ali Babacan'ın partisine katılacak
    Kulisleri sarsan bomba iddia! Eski MHP'li isim, Ali Babacan'ın partisine katılacak
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu

    Günün Karikatürü

    15 Temmuz 2019
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler