Abdurrahman Dilipak’tan dikkat çeken açıklamalar: ABD, Mısır ve Türkiye'de FETÖ benzeri İslam istiyor

Murathan Seyitoğlu yeniakit.com.tr

Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, Mısır’da yaşanan son gelişmeleri yeniakit.com.tr’ye değerlendirdi.

“Mısır’da işler daha da karışacak”

Mısır’da 3 Temmuz 2013’te ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan Mursi’ye kanlı bir darbe gerçekleştiren Sisi’ye karşı halkın büyük bir eylem başlattığına dikkat çeken Abdurrahman Dilipak, “Mısır’daki son gelişmeler işlerin daha da karışacağını gösteriyor. ABD Başkanı Trump, kanlı darbeyi gerçekleştiren Sisi’den vazgeçmek istemiyor. Ama halk muhalefeti Mısır’da yoğun bir şekilde devam ediyor.” dedi.

“Mısır yeni bir Suriye ya da Yemen olabilir”

Mısır’da halkın yüzde 32’sinin fakirlik sınırının altında yaşadığını hatırlatan Abdurrahman Dilipak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mısır halkı, darbeci Sisi rejiminin devrilmesini istiyor. Ordu içindeki bölünme ile birlikte işler kontrolden çıkarsa Mısır yeni bir Suriye ya da Yemen olabilir.”

“Mısır’da yaşanan kriz ABD’nin işine geliyor”

Mısır’daki gelişmeleri ABD merkezli değerlendiren Abdurrahman Dilipak, şunları söyledi:

“ABD, Büyük Ortadoğu Projesi çerçevesinde bugün PYD’nin yerine TSK’Yı ‘ucuz asker deposu, sıçrama tahtası gibi kullanarak, 22 bölge devletinin sınır, rejim ve iktidar yapısını kullanmak istiyordu. Bu olmadı. Onun için bugün ABD, TSK’ya karşı PYD-PKK kartını kullanıyor. DAEŞ’i bölgedeki varlığının gerekçesi olarak bölgede tutuyor. Esed’i bölgede tutan ABD, İngiltere ve Fransa. Rusya ve İran bunlardan sonra gelir. Hem bölgedeki ve hem de Mısır’daki ortaya çıkan krizler bütün bunların işine geliyor. ABD başta olmak üzere diğer ülkeler zaten krizlerden besleniyorlar.”

“FETÖ, PYD/PKK ve DHKP-C ABD derin devletinin maşalarıdır”

Trump ve İsrail’in yanı sıra Suudi Arabistan yönetiminin de darbeci Sisi’yi korumaya devam ettiğini belirten Abdurrahman Dilipak, “ABD Başkanı Trump, FETÖ’yü de koruyup kolluyor. Avrupa Birliği ülkeleri de aynı şekilde Türkiye düşmanlığı yapan FETÖ, PYD/PKK ve DHKP-C gibi örgütleri koruyor. Zaten FETÖ, PYD/PKK ve DHKP-C gibi terör örgütleri ABD derin devletinin maşalarıdır.” şeklinde konuştu.

“ABD, Mısır’da ve Türkiye’de FETÖ benzeri bir İslam istiyor”

Darbeci Sisi’nin Mısır’daki kanalı TEN TV’nin Pensilvanya’ya giderek FETÖ ile mülakat yapmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Abdurrahman Dilipak, sözlerini şöyle tamamladı:

“Fetullah Gülen’in, Sisi’ye ait olduğu iddia edilen Mısır televizyonunda konuşması da ABD’nin maşası olduğu çerçevesinde değerlendirilmelidir. ABD, Mısır’da ve Türkiye’de FETÖ benzeri bir İslam istiyor. Şimdi bunu suudilerle yapmaya çalışıyor. Eskiden bu TSE damgalı bir din hayali idi. Irakta Kesdizani projesi de böyle bir şeydi. İslam ve Demokrasi şemsiyesi altında bütün İslam ülkelerinde benzer hareketler örgütlediler. Mısır’da darbeci bir generalin diktatörlüğünü koruma adına ‘Batılı Demokrat’ gözüken siyaset mafyasının çirkin yüzü de bu vesile ile bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Bırakın darbeye ‘darbe’, darbeciye ‘darbeci’ demelerini, darbecilerin kendi tetikçileri olduğu zaten bilinen bir gerçekti. Bugün darbeci Sisi’yi destekleyenler, Türkiye’de gerçekleşen bütün darbelerin arkasındaki derin güçtür. Her darbede ara rejim hükümetlerinin tamamının CHP’lilerden ve Masonlardan oluşması da boşuna değildir.”