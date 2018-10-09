Dilipak'tan çarpıcı Cemal Kaşıkçı çağrısı: Çok sert cevap vermemiz gerek
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili Turan Kışlakçı’nın sözlerine güvendiğini belirten Abdurrahman Dilipak, “Türkiye’nin buna çok sert tepki vermesi gerekiyor” dedi.09 Ekim 2018 Salı 12:40
Gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, Akit TV ekranlarındaki Derin Gerçekler programına katıldı. Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolması olayını değerlendiren Dilipak, “Türkiye’nin buna çok sert tepki vermesi gerekiyor” diye konuştu. Dilipak, konunun Interpol’e aktarılması gerektiğini, kurumun derhal olayla ilgilenmesi gerektiğini de ifade etti.
"Öldürüldü" demişti
Gazeteci Turan Kışlakçı, Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne dair kanıtları olduğunu açıklamıştı.
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