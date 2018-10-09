Dilipak'tan çarpıcı Cemal Kaşıkçı çağrısı: Çok sert cevap vermemiz gerek

Gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, Akit TV ekranlarındaki Derin Gerçekler programına katıldı. Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolması olayını değerlendiren Dilipak, “Türkiye’nin buna çok sert tepki vermesi gerekiyor” diye konuştu. Dilipak, konunun Interpol’e aktarılması gerektiğini, kurumun derhal olayla ilgilenmesi gerektiğini de ifade etti.

"Öldürüldü" demişti

Gazeteci Turan Kışlakçı, Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne dair kanıtları olduğunu açıklamıştı.