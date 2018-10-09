0553 313 94 23

Dilipak'tan çarpıcı Cemal Kaşıkçı çağrısı: Çok sert cevap vermemiz gerek

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili Turan Kışlakçı’nın sözlerine güvendiğini belirten Abdurrahman Dilipak, “Türkiye’nin buna çok sert tepki vermesi gerekiyor” dedi.

09 Ekim 2018 Salı 12:40

Gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, Akit TV ekranlarındaki Derin Gerçekler programına katıldı. Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolması olayını değerlendiren Dilipak, “Türkiye’nin buna çok sert tepki vermesi gerekiyor” diye konuştu. Dilipak, konunun Interpol’e aktarılması gerektiğini, kurumun derhal olayla ilgilenmesi gerektiğini de ifade etti.

"Öldürüldü" demişti

Gazeteci Turan Kışlakçı, Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne dair kanıtları olduğunu açıklamıştı. 

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 12:40
  1. Turan Kışlakçı
  2. Cemal Kaşıkçı
  3. Abdurrahman Dilipak
  4. Akit TV

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ajan Brunson’u köşeye sıkıştıracak iddialar!
    1. Ajan Brunson’u köşeye sıkıştıracak..
    2. Hainler Münbiç'in etrafına hendek..
    3. Vicdanları sızlatan görüntü! Artık..
    4. Elazığ'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda..
    5. Destici'den Cemal Kaşıkçı açıklaması
    6. Talimatı verdi! Vatandaşı bunlara..
    7. Halkbank hesaplarında sorun bulamadılar
    8. Suudi Arabistan izin verdi:..
    9. Hulusi Akar açıkladı: Bugün başladı
    10. Denetimsiz yayınlarıyla genç nesli..
    11. Rusya'dan Türk Akımı açıklaması!
    12. Erdoğan Macaristan'dan seslendi:..
    13. AB’ye karşı ortak rest
    14. A Haber'e farklı, Halk TV'ye farklı..
    15. Avrupa ülkesinde askerler istifa ediyor!
    16. Erzurum Valiliği'nden yangın açıklaması
    17. Dilipak'tan çarpıcı Cemal Kaşıkçı..
    18. Vatandaşa karşı işlenen suçlar..
    19. Torunuyla birlikte 70 yaşında..
    20. Prof. Dr. Ziya Kazıcı: Tarihçi,..
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Koç’tan zorbalık
    Koç’tan zorbalık

    Günün Karikatürü

    9 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı