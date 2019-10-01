Dilipak: Âhlak ve maneviyatta büyük bir fay kırılması yaşanıyor!

Mehmet Özmen Ankara yeniakit.com.tr

Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, Türkiye’nin ahlâk ve maneviyat yapısına ilişkin yeniakit.com.tr’ye konuştu.

“Türkiye’de cinsiyetsiz nesiller geliyor”

“Ahlâk ve maneviyat” konusunda Türkiye’de yaşanan gelişmeleri değerlendiren Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, “Türkiye’de ahlâk ve maneviyat konusunda çok kötü bir süreç yaşanıyor. Bu konuda en ciddi yıkım maalesef ailelerimizde yaşanıyor. Türkiye’de cinsiyetsiz nesiller, kimliksiz ve ahlaki değerlerden uzak, adrenalin tutkunu, hedonist bir nesil geliyor.” şeklinde konuştu.

“İstanbul Sözleşmesi’yle ahlâk ve maneviyat değerlerimiz temelden ifsad ediliyor”

Ahlâk ve maneviyat konusunda yapılması gerekenleri sürekli siyasetten ve devletten beklendiğini hatırlatan Abdurrahman Dilipak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Devlet garantili bir şekilde aile İstanbul Sözleşmesi ve ‘cinsiyet eşitliği’ kampanyasının desteği ile ahlâk ve maneviyat değerlerimiz temelden ifsad ediliyor. Gençlerin kafası ve kalbi, eğitim, gençlik ve kültür bakanlıklarına emanet. Sonuç ortada. Toplum hızla sekülerleştiriliyor. Egosantrik bir çerçevede determinist, rasyonalist, pragmatist bir mantık hakim ilişkilere. Çok ciddi bir cehalet sözkonusu. ‘Cehaletin bu kadarı ancak eğitimle mümkün’ diye bir söz var. Hakikaten bunu başardık!.”

“Toplum birbirine karşı kışkırtıldı”

Ahlâk ve maneviyat konusunda Türkiye’de büyük bir çöküntünün yaşandığına dikkat çeken Abdurrahman Dilipak, şunları söyledi:

“Toplumumuz öyle bir noktaya getirildi ki, dini, etnik mezhebi, ideolojik, politik, vijdani ve felsefi kanaat farklılıklarına dayalı bir şekilde atomize edildi ve birbirine karşı kışkırtıldı. Bunun sonucunda ise nötralize olduk. Bunun da tabi sonucu olarak agnostik bir hale geldik.”

“Cemaatlerimiz ruhaniyetlerini kaybettiler”

Tarihi geçmişimizde ahlâk ve maneviyat konusunda cemaatlerin çok ciddi bir rolünün olduğunu hatırlatan Abdurrahman Dilipak, “Bugün cemaat yapılarına baktığımızda para ve siyasetle tanışınca onların da ciddi manada dejenere olduklarını görüyoruz. Cemaatlerimiz maalesef ruhaniyetlerini kaybettiler.” dedi.

“Televizyonlarımız, gazetelerimiz rezalet bir halde”

Türkiye’de televizyonlarda yayınlanan diziler ve diğer ahlaksız içerikli yayınlarla toplumun ahlâk ve maneviyatına büyük darbe indirildiğini belirten Abdurrahman Dilipak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Televizyonlarımız, gazetelerimiz, internet sitelerimiz zaten rezalet bir halde. İmam Hatip’lere, İlahiyat Fakülteleri’ne bakın, oralardan mezun olan ilahiyatçıların tartıştıkları ve konuştukları konulara bakın. Din folklorik ve geleneksel bir takım seromoni, ritüel ve ikonalara indirgendi adeta. İşte bütün bunlar toplumun çöküşüne, toplumun ifsadına sebep oldular.”

“Ahlâk ve maneviyatta yaşadığımız fay kırılması fiziki depremden daha da yıkıcı”

Türkiye’de en çok konuşulan ve tartışılan ‘kadın cinayetleri’ dahil birçok yaşanılan olumsuzların temelinde ahlâk ve maneviyat yokluğunun yattığına dikkat çeken Abdurrahman Dilipak, şöyle konuştu: “İntiharlar almış başını gidiyor. İnsanlar, gençler uyuşturucuya yöneliyorlar. Yeni bir takım bağımlıklar toplumda baş gösteriyor. Tatto, Piercing ya da alkol ve fuhuş konusunda Türkiye’de işler hiç de iyi gitmiyor. Sosyal medyamız zaten birçok konuda yaşanan olaylara karşı yangına körükle gidiyor. Toplumda internet kullanımı arttı fakat din cahili bir toplum olduk. İnsanlar neye ve kime inanacağını bilmiyor. Dinimiz medyanın elinde magazin ve polemik konusu oldu. Tarihimiz de öyle maalesef. Bütün bunlar Türkiye’de büyük bir fay kırılması yaşadığımızı gösteriyor. Toplumda yaşanan bu fay kırılması gerçek depremden daha da yıkıcı ve hatta bütün bunlar fiziki depremin asıl sebebi de olabilir.”

“Dinimiz İslam’ın geniyle oynanmaya çalışılıyor”

“Türkiye’de kadınlar üzerinde dehşetli oyunlar oynanıyor.” diyen Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, yürek burkan değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

“Kadın asli vazifesi olan ailenin içinden sokağa çekilmeye çalışılıyor. Ailelerimizin, yuvalarımızın içine fitne sokuldu. Artık gençlerimiz evlilik yapmıyor, evliler ise boşanıyor. Dede ve nineler zaten evden kovularak gelecek nesillerin gelenekle bağı koparılmıştı. Dinimiz İslam’ın geniyle oynanmaya çalışılıyor. FETÖ ya da DAEŞ’de böyle bir oyunun birer parçasıydı. Ailelerde çocuk sayısı düşüyor ve aile içi ilişkiler berbat bir halde.”

“Topyekün bir seferberlik başlatılmalı”

Türkiye’nin ahlâk ve maneviyat konusunda çok ciddi adımlar atması gerektiğini, acil olarak topyekün bir seferberlik başlatılması gerektiğini belirten Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, sözlerini şöyle tamamladı:

“Çözüm için topyekün bir seferberlik yapmadığımız zaman yine topyekün yok olacağız. Devletin, cemaat yapılarının, medyanın, STK’ların ve camilerimizin yapması gereken birçok iş var. Önce def-i mazarrat gerekli. İlk kurtarılması gereken aile ve hemen ardından okul. Cehalet dizboyu. Ahlak ekonomik, sosyal ve siyasi hayatta nerede ise iflas etmiş durumda. Bunun tabi sonucu adalet duygusu zaafa uğramış. Riba’nın ifsadı piyasayı mahvetmiş. Yalan, rüşvet, torpil, adaletsizlik, iftira dedikodu, gıybet giderek artıyor. Bu şartlarda durum içaçıcı değil. Karanlığın en koyu anı aydınlığa en yakın olduğu zamandır. Umutsuzluk yok. ‘Laf ile verir aleme binlerce nizamat, bin seyyie bulunur hanelerinde’ örneğini bir kenara bırakıp, önce arınmamız ve güzel örnek olmamız, özeleştiri de denilen bir nefs muhasebesinden sonra ve sonra da ciddi bir ıslah hareketi başlatmamız gerek.