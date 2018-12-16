0553 313 94 23

Dilipak’ın son kitabı ‘Çanakkale Geçildi’ raflardaki yerini aldı

Gazetemizin güçlü kalemi Abdurrahman Dilipak’ın, Çanakkale Destanı’nı ele alan ‘Çanakkale Geçildi’ isimli son eseri okuyucularıyla buluştu.

16 Aralık 2018 Pazar 11:20
Dilipak’ın son kitabı ‘Çanakkale Geçildi’ raflardaki yerini aldı

Haber Merkezi

Türk basın camiasının önemli isimlerinden ve gazetemiz yazarlarından Abdurrahman Dilipak’ın, Çanakkale Destanı’nı ele alan son kitabı okuyucularıyla buluştu. Dilipak’ın ‘Bir Başka Açıdan’ ele aldığı Çanakkale Savaşı ile ilgili farklı iddialarını dillendirdiği ‘Çanakkale Geçildi’ adlı eseri, resmi tarihin dışında okuma yapmak isteyenler için başucu niteliğinde. Kitabın kapağında ise okuyucuları hoş bir sürpriz bekliyor. Çanakkale Savaşı’nda cephede taşınan üzerinde kelime-i tevhid yazılı sancak-ı şerif kapak resmi olarak yer aldı. Çanakkale Savaşı’na dair karanlıkta kalan birçok konuya ışık tutmaya çalışan Dilipak, akıcı üslubu ve tarihi verilere dayandırdığı söylemleriyle okuyucusuna bir fikir ziyafeti sunuyor. Tarih alanında çalışma yapmak isteyenler için birçok veriyi barındıran eser, okuyucuyu adeta içine çekiyor. ‘Cevabını arayan soruların’ cevap bulduğu eser, tarih meraklılarının kütüphanesinde yer almayı bekliyor.

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 11:20
  1. Türk basın camiası
  2. Abdurrahman Dilipak
  3. Çanakkale Destanı
  4. Çanakkale Savaşı
  5. Çanakkale Geçildi
  6. sancak-ı şerif

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yerli ve milli üretim 'Samur'da hedef ihracat!
    1. Yerli ve milli üretim 'Samur'da hedef..
    2. Çin zulmü mezar taşlarına uzandı!
    3. Galatasaray deplasmanda"büyük" maç..
    4. 7 ay önce gördüğü takvim, ahşap..
    5. Brezilya basını resmen duyurdu!..
    6. Yapı Kredi Yatırım'dan, "Yatırım..
    7. ‘Bizi yıldıramazlar evi yeniden..
    8. Antik tiyatro 1500 yıl sonra "güneşe"..
    9. Beşiktaş'tan sürpriz transfer atağı!..
    10. ABD ajanları bölgede cirit atıyor!..
    11. Üniversitelerin Tarih Kulüpleri..
    12. "İhtiyar delikanlılar"ın boccede..
    13. "Niş sektörlere desteğimiz devam edecek"
    14. TİKA'dan Kazak medya mensuplarına..
    15. İstanbul'da "Madde Bağımlıları..
    16. Adana'da FETÖ/PDY operasyonu: 4 gözaltı
    17. Fenerbahçe ve Galatasaray'ı zorlu..
    18. TSK'da "önemli" toplantılar
    19. Yatırımcılar Hazine'nin altın ve döviz..
    20. "PKK Mahmur'u üs olarak kullandığını..
    HDP'nin Ermeni milletvekili Garo Paylan'ın 'Abdülhamid' isyanı: Nerede bir hain varsa Ermeni
    HDP'nin Ermeni milletvekili Garo Paylan'ın 'Abdülhamid' isyanı: Nerede bir hain varsa Ermeni
    Başkan Erdoğan, Fatih Portakal'a ateş püskürdü! 'Bu ne terbiyesizliktir'
    Başkan Erdoğan, Fatih Portakal'a ateş püskürdü! 'Bu ne terbiyesizliktir'
    İsrail merkezli kukla devlete izin yok
    İsrail merkezli kukla devlete izin yok
    MHP'nin adayı geri çekildi
    MHP'nin adayı geri çekildi
    Önder'in ilk ziyaretçisi şaşırtmadı! Cezaevinden mesaj gönderdi
    Önder'in ilk ziyaretçisi şaşırtmadı! Cezaevinden mesaj gönderdi

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    CHP'nin Ankara ve İstanbul adayları ile ilgili bomba iddia!
    CHP'nin Ankara ve İstanbul adayları ile ilgili bomba iddia!
    Efsane aldatmaca! İndirim de tedarik de fos çıktı
    Efsane aldatmaca! İndirim de tedarik de fos çıktı