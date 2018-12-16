Dilipak’ın son kitabı ‘Çanakkale Geçildi’ raflardaki yerini aldı

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Türk basın camiasının önemli isimlerinden ve gazetemiz yazarlarından Abdurrahman Dilipak’ın, Çanakkale Destanı’nı ele alan son kitabı okuyucularıyla buluştu. Dilipak’ın ‘Bir Başka Açıdan’ ele aldığı Çanakkale Savaşı ile ilgili farklı iddialarını dillendirdiği ‘Çanakkale Geçildi’ adlı eseri, resmi tarihin dışında okuma yapmak isteyenler için başucu niteliğinde. Kitabın kapağında ise okuyucuları hoş bir sürpriz bekliyor. Çanakkale Savaşı’nda cephede taşınan üzerinde kelime-i tevhid yazılı sancak-ı şerif kapak resmi olarak yer aldı. Çanakkale Savaşı’na dair karanlıkta kalan birçok konuya ışık tutmaya çalışan Dilipak, akıcı üslubu ve tarihi verilere dayandırdığı söylemleriyle okuyucusuna bir fikir ziyafeti sunuyor. Tarih alanında çalışma yapmak isteyenler için birçok veriyi barındıran eser, okuyucuyu adeta içine çekiyor. ‘Cevabını arayan soruların’ cevap bulduğu eser, tarih meraklılarının kütüphanesinde yer almayı bekliyor.