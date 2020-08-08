Dilipak'ı hedef alan Ak Partililere zor soru "Gezici-laikçi kafa sövüp sayarken neredeydiniz?"

Faruk ARSLAN YENİ AKİT

Dilipak kime, ne söyledi?

Dilipak’ın, İstanbul Sözleşmesi’ni savunan Koç, Sabancı, Borusan gibi emperyalizm uzantılarına tepki gösterdiği yazısında sarf ettiği eleştirel ifadelerinden Kadın Kolları rahatsız oldu. AK Parti’yi hedef almadığını söyleyen Dilipak, “Ben benim gibi düşünmeyenlere öyle bir ifade kullanmadım. Yazımdaki ifade, İstanbul Sözleşmesi’ne destek verenlerin fuhşiyata da destek vermiş olmalarından söz ediyorum” demişti. AK Parti’nin müspet icraatları için yüzlerce yazı yazan, McKinsey anlaşması gibi yanlış girişimlerde uyarılarıyla hatadan dönülmesini sağlayan Dilipak’ın susturulması girişimi tuhaf karşılanırken, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Çam’ın geçmişte bizzat Başkan Erdoğan, bakanlar ve parti kurmaylarına yönelik galiz küfürlere karşı kaç hukuki girişimde bulunduğu merak konusu oldu.

Merak edilen sorular

Gezi kalkışmasında Emine Erdoğan’a yönelik iğrenç pankartlar açan çapulculara karşı Kadın Kollarının dava açıp açmadığı bilinmiyor. CHP’li Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan’ın rahmetli annesine miting meydanında açıkça küfretmesine Çam dava açtı mı? Bakan Berat Albayrak’ın doğum yapan eşi için iğrenç imalarda bulunulmasına karşı AK Parti Kadın Kolları ne yaptı? Aile Bakanı olduğu dönemde Sema Ramazanoğlu’na ahlaksız ithamda bulunan Kılıçdaroğlu’na bir girişimde bulundu mu?

Küfürlere ne yapıldı?