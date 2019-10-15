0553 313 94 23

Yazarımız Abdurrahman Dilipak’a hakaret eden kişi mahkûm oldu

Gazetemizin usta kalemlerinden Abdurrahman Dilipak'a ve ailesine sosyal medya üzerinden hakaret ve tehditlerde bulunan kişi cezaya mahkum oldu.

15 Ekim 2019 Salı 10:34
Yazarımız Abdurrahman Dilipak’a hakaret eden kişi mahkûm oldu

Gazetemizin yazarlarından Abdurrahman Dilipak’a, babası, ailesi ve çocukları ile ilgili olarak sosyal medyadan, iftira, hakaret ve tehditlerde bulunan E.E. mahkum oldu.

İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesinde 10 Ekimde görülen duruşmada mahkeme kararını açıkladı. 7 ay hapis cezası alan E.E.’nin mahkumiyeti para cezasına çevirildi.

E.E. ifadesinde “öfkeyle hakaret ettiğini” söylemişti. Fotoğraf kullanarak oluşturduğu sanal afişi bir çok mecrada tekrar tekrar yayınlayan E.E.nin karara, tebliğinden itibaren 7 gün içinde İstinaf mahkemesine itiraz hakkı bulunuyor. Mahkeme gerekçeli kararını daha sonra açıklayacak.

Konuyla ilgili olarak Dilipak’ın avukatı Salih Döğücü yaptığı açıklamada, “Karşı tarafın itiraz edip etmediğine bakacağız. Tabi tazminat davası açma hakkımız da var. Bu tür saldırılar karşısında saldırıya uğrayanların dava açmaları gerek. Yapanın yanına kâr kalırsa o zaman bu tür saldırıların, iftiraların önü alınamaz. İnternet güvenli bir alan olmaktan çıkar. İnternet ortamında işlenen suçlarla ilgili her zaman geriye dönük soruşturma yapılabilir. Kod adı kullanmaları da fazla önem taşımaz. Unutmamak gerekir ki, bir kişiye yapılan haksızlık bütün bir topluma yöneltilmiş bir tehdittir” dedi. 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 10:34
  1. Abdurrahman Dilipak
  2. İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi
  3. hapis cezası
  4. İstinaf mahkemesi
  5. Dilipak’ın avukatı Salih Döğücü
  6. tazminat davası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Savunma Bakanı konuştu! İngiltere'den şaşırtan Barış Pınarı açıklaması
    1. Savunma Bakanı konuştu! İngiltere'den..
    2. Avrupa'nın Türkiye'ye yönelik..
    3. Terörist Salih Müslim, Rusya'nın..
    4. Başta karıncalanma ve uyuşma bitkisel..
    5. Türk KonseyiLiderler Zirvesi'nde..
    6. Fransız rejisinden büyük küstahlık!
    7. Hakkari'de terör operasyonu: 6 gözaltı
    8. KDV Genel Uygulama Tebliği'nde..
    9. Kıbrıs gazileri ve Kıbrıslı STK’lardan..
    10. EYT için farklı alternatifler neler?..
    11. Akşener'den dikkat çeken hareket
    12. BDDK'dan flaş karar! Resmen iptal edildi
    13. Venezuela'da asgari ücrete yüzde 375 zam
    14. PKK/YPG'den çocuklara saldırı!..
    15. Erdoğan'dan 30 km'nin sihri nedir?..
    16. Dilipak’a hakaret eden kişi mahkûm oldu
    17. Tarihe geçecek tren yola çıktı! 5..
    18. Sosyal medyadan terör propagandası..
    19. F-16 pilotunun sivil hassasiyeti!..
    20. Türk büyükelçiler dünyaya Barış Pınarı..
    21. 15 Temmuz gazilerinden CİMER'e başvuru..
    22. İşsizlik rakamları açıklandı
    23. Emeklilerin sendikalaşmasının önü açıldı
    24. DEAŞ'ta görevli şüpheliler gözaltına..
    25. Harekat bölgesinde kritik görüntü!..
    26. Başkan Erdoğan: AB ve dünya..
    27. Erdoğan rest çekip, sert tepki gösterdi!
    28. Türkiye Adalet Akademisi ve Vakıflar..
    29. Eski Bakan hayatını kaybetti
    30. Meme kanserine farkındalık için..
    Münbiç'te hareketli saatler! 'TSK kuşattı, Esed rejimi yoldan döndü'
    Münbiç'te hareketli saatler! 'TSK kuşattı, Esed rejimi yoldan döndü'
    Çok sert açıklama: Cesetlerini çiğner, kemiklerini parçalarız!
    Çok sert açıklama: Cesetlerini çiğner, kemiklerini parçalarız!
    Dünya gündemine bomba gibi düştü! ABD'li askerden DEAŞ itirafı
    Dünya gündemine bomba gibi düştü! ABD'li askerden DEAŞ itirafı
    Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu
    Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu
    Ünlü Rus piyanistten mehter marşı yorumu: Duyan direkt teslim olur
    Ünlü Rus piyanistten mehter marşı yorumu: Duyan direkt teslim olur

    Günün Karikatürü

    15 Ekim 2019
    Avrupa ülkesinden itiraf: "Türkiye'ye gücümüz yetmez"
    Avrupa ülkesinden itiraf: "Türkiye'ye gücümüz yetmez"
    Dünyaya net mesaj: Türkiye'nin düşmanıdır!
    Dünyaya net mesaj: Türkiye'nin düşmanıdır!