Yazarımız Abdurrahman Dilipak’a hakaret eden kişi mahkûm oldu

Gazetemizin yazarlarından Abdurrahman Dilipak’a, babası, ailesi ve çocukları ile ilgili olarak sosyal medyadan, iftira, hakaret ve tehditlerde bulunan E.E. mahkum oldu.

İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesinde 10 Ekimde görülen duruşmada mahkeme kararını açıkladı. 7 ay hapis cezası alan E.E.’nin mahkumiyeti para cezasına çevirildi.

E.E. ifadesinde “öfkeyle hakaret ettiğini” söylemişti. Fotoğraf kullanarak oluşturduğu sanal afişi bir çok mecrada tekrar tekrar yayınlayan E.E.nin karara, tebliğinden itibaren 7 gün içinde İstinaf mahkemesine itiraz hakkı bulunuyor. Mahkeme gerekçeli kararını daha sonra açıklayacak.

Konuyla ilgili olarak Dilipak’ın avukatı Salih Döğücü yaptığı açıklamada, “Karşı tarafın itiraz edip etmediğine bakacağız. Tabi tazminat davası açma hakkımız da var. Bu tür saldırılar karşısında saldırıya uğrayanların dava açmaları gerek. Yapanın yanına kâr kalırsa o zaman bu tür saldırıların, iftiraların önü alınamaz. İnternet güvenli bir alan olmaktan çıkar. İnternet ortamında işlenen suçlarla ilgili her zaman geriye dönük soruşturma yapılabilir. Kod adı kullanmaları da fazla önem taşımaz. Unutmamak gerekir ki, bir kişiye yapılan haksızlık bütün bir topluma yöneltilmiş bir tehdittir” dedi.