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Okur Postası Dilipak’a Arslan, Tanju’ya Tavşan!
Okur Postası

Dilipak’a Arslan, Tanju’ya Tavşan!

Gazetemiz okurlarından Cevdet Tokat, "Dilipak’a Arslan, Tanju’ya Tavşan!" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-09-09 11:35:00 -
Dilipak’a Arslan, Tanju’ya Tavşan!

Bolu Belediye Başkanı olacak mülteci ve ahlâk düşmanı herif, belli ki insanlıktan nasibini almamış. Ona söyleyecek söz bulamıyorum, Necip Fazıl’ın deyimiyle adam tam bir ‘’çukur’’. Peki Dilipak’a arslan kesilen AK Parti içindeki AKP’liler ve muhterem KADEM yöneticileri, bu müptezelin ahlâksız sözleri için (tavşan kesildiler),  yargıya neden suç duyurusu yapmazlar? Ne bekliyorlar? Bu tür olaylarda ‘’Hasbi’’ ile ‘’Hesabi’’ olanlar ayan beyan ortaya çıkıyor. Halbuki böyle bir ahlâksızlık karşısında yeri-göğü birbirine katıp o saygısıza nefes aldırmadan dünyayı dar etmeleri gerekmez miydi? Ha bu arada Bolu’da başarısız bir yönetim sergileyerek belediyeyi CHP’ye kaptıran, Kazakistan’da yaptırdığı  o ucube Bolu Beyi heykelini dikmeyi marifet-icraat sanan eski başkanın vebali, en az şimdiki başkandan aza değil.

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