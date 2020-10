'Dilipak ağabeyimiz, her daim Hakk’tan yana tavır almıştır'

İstanbul Sözleşmesi” gibi fesat çıkaran, yapıcı değil-yıkıcı olan, aileleri çökerten, İnsan neslinin temiz aileden çoğalmasının önünü kesen, Lut Kavmi oluşturmaya çalışan ve hatta cinsiyetsiz kimliksiz insanlar oluşturmayı hedefleyen ucube bir sözleşmeden dolayı ümmet karşı karşıya gelmiştir. (Tabii ki sözleşmenin amacı ve ruhu bu zaten)



Samimi bütün Müslüman kardeşlerim, gazeteci ağabeylerim, akademisyen hocalarım (Yusuf Kaplan Hocam, Ahmet ŞİMŞİRGİL Hocam) STK yetkilileri kardeşlerim, gerek gazete köşelerinde ve gerekse televizyon programlarında canhıraşla bu ucube sözleşmenin, toplumumuza vermiş olduğu zararları yazılmakta ve anlatılmakta;



İptal edilmesinin gerekliliği hep bir ağızdan deklare edilmektedir. Bu fukara da aynı görüşü paylaşmaktadır.



28 Şubat dönemin de zulme karşı dik duran Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmenleri, yazarları kardeşlerimden, başta Merhum Hasan Karakaya (Cenab-ı Allah gani gani rahmet eylesin) Ağabeyimiz olmak üzere hepsinden Allah (c.c.) razı olsun. Gazetenin kapatılması, yazarlarının günlerce sorgulanmasına ve o günkü zulümlere bu fukara da şahittir.



Abdurrahman Dilipak Ağabeyimizin samimiyetinden hiç bir şüphem yoktur. Kendisinin Ak Parti ve partililere yapmış olduğu eleştiriler saptırılmış, hedefinden çıkartılmış, Siyonizmin istediği algı oluşturularak kamuoyunda linç girişimleri ve suç duyuruları yapılmıştır.



Abdurrahman Dilipak Ağabeyimiz, “AK Parti içinde AKP’li Papatyalar” derken, daha önce AK Parti çatısı altında en zirvede görev yaparken nasıl da size karşı ama karşıtlığını belli etmeyen, sizdenmiş gibi görünüp FETÖ vesair gruplara hizmet eden, sizi ve ekibinizi saf dışı tutmaya çalışan siyasetçiler vardı ya, makamlarından indikten sonra gerçek yüzlerini gösterdiler. İşte şu anda da böyleleri var AK Parti içinde. Olması çok normal, çünkü çok büyük bir kitleye sahip bir partinin ve milletin lideri(miz)siniz. Siz piramitin en üstündesiniz, aşağıya doğru bakarken, alta bölmelere gizlenmiş hayırsızları göremeyebilirsiniz; ama bizler en alt tabakada ki halk olduğumuz için, alttan yukarı doğru bakarken, bölmelere gizlenmiş, riyakârları görebilmekteyiz. AKP’nin Papatyalarından kastı, bu ucube sözleşmeyi savunan kesimi tarif etmek içindi. Aramızda (aramızda), sizden (bizden) görünümlü ama halen sanki zımni olarak başkalarına çalışan kişiler var.

Bu sözleşmenin maddelerinin çoğunluğu aziz Türk Milletinin ruhuna, örf-adet ve törelerimize; En önemlisi de İslam’a aykırıdır. İslam’da kadının yeri bellidir. Erkeğine yardımcı yaratılmıştır. Erkeğinde görevleri bellidir. Ailenin reisidir. Kadınlar ve kızlar babaya-ağabeye ve eşe karşı itaat etmesi emredilir. Kadının erkeğe; erkeğin de kadına benzemesi lanetlenmiştir.



Bizler, ataerkil kültür ve inançdan gelen bir milletiz. İstanbul Sözleşmesi ile kadının babasına-ağabeyine ve eşine karşı itaatleri yok edilerek asi gelmesi; aileyi yıkacak her türlü fevri hareketleri desteklemiş ve sözleşme ile güvence altına almış, başka bir deyişle erkeklerin elleri ve kolları bağlanmış, deyim yerindeyse aslanın fareye boğdurulduğu gibi, erkekler yasa ile eşine ve kızına boğdurulmaktadırlar. Hep erkekler suçlanmakta, haksız görülmekte; yani erkeklerin bu ruh haline gelmelerinde kadınların bir suçu yok mu? Siz bu günkü kadınları, geçmişteki gibi çok saygı değer, fedakâr, kâmil ve bilge insanlar olan babaannelerimiz, anneannelerimiz, annelerimiz, halalarımız, teyzelerimiz gibi olduklarını mı zannediyorsunuz? Tabii ki hayır.



Bu ucube sözleşme ile LGBT’lilerin önü açılarak bir Lut Kavmi oluşturulmaya ve daha da kötüsü istikbalde cinsiyetsiz, kimliksiz, iradesiz insanlar oluşması hedeflenmektedir.



Biz millet olarak; acilen iffet, namus, şeref, haysiyet, vatan sevgisi, millet sevgisi gibi konularla toparlanmamız gerekirken, hem kendi çocuklarımızı hem de milletimizin çocuklarını bu kavramlar üzerine yetiştirerek toparlanmaya çalışacağımıza, ne yazık ki zaten milletimiz büyük bir kısmı ahlaki ve edep değerlerinde çöküntü içinde; birlik beraberlik ve aile olma ruhunu çoktan kaybetmiş. Bu ucube sözleşme ile iyice aziz milletimizin kökleri dinamitlenmektedir. Bu sözleşmenin savunulacak bir muteber tarafı bulunmamaktadır.



Sayın Dilipak, AK Partili derken, sizi ve samimi devlet-millet ve ümmet için çalışan AK Partinin tüm teşkilatlarını, AKP’nin papatyaları derken de, AK Partili görünümlü kişileri kastetmişti.



Samimi her AK Partili, samimi her Türk vatandaşı ve samimi her Müslüman bunları böyle kabul eder. Siyonizmin ekmeğine tereyağı sürecek algı ve fikirlerden uzak durur.



Abdurrahman Dilipak Ağabeyimiz, her daim Hakk’tan yana tavır almış, her zaman dik duruşunu sergilemiş ve benim gibi başörtü zulmüne karşı o karanlık günlerde bizlerin yanında yer almaktan korkmamış, doğruyu ve hakikati haykırmış olan ağabeyimize karşı bu linç girişimini durdurmanızı, bir Müslüman kardeş (bacı) olarak sizden temenni ediyorum.



Ahde vefamı göstermek istiyorum. Bir zamanlar ben başörtü zulmü altında inim inim inlerken, zalimlere karşı benim hakkımı savunan ağabeyimin yanında yer alarak, onun bilinçli ve kasıtlı olarak yanlış anlaşılma algısı oluşturulduğu ve ucube sözleşmenin zımni olarak devam etmesini sağlayacak şekilde oyunlar oynandığı kanaatindeyim.



Sevgi ve saygılarımla.