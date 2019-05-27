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Dilimli Barajı’na yoğun ilgi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce geçen yıl tamamlanan Dilimli Barajı, ilçe halkının uğrak mekanı oldu.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 10:51
Dilimli Barajı’na yoğun ilgi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce geçen yıl tamamlanan Dilimli Barajı, ilçe halkının uğrak mekanı oldu.


Yüksekova - Esendere karayolu üzerinde bulunan ve 24 yıl önce yapımına başlanan Dilimli Barajı’ndaki çalışmalar geçen yıl tamamlanmıştı. Yaklaşık 2,5 kilometrelik alan üzerinde kurulan ve geçtiğimiz yıl sonbahar aylarından itibaren su tutulmaya başlanan baraj, stres atmak isteyenlerin de uğrak mekanı haline geldi. Yüksekova ilçe merkezi ve çevre köylerden her gün yüzlerce kişi baraj kenarında hatıra fotoğrafı çektirip, zaman geçiriyor.


Dilimli Barajı kenarında ata binerek fotoğraf çektirdiğini ifade eden Cahit Yiğit; “Geçen yıl bitirilen Dilimli Barajı’ndayız. Yıllarca Yüksekova halkı bu barajın bitirilmesini bekledi. Yüksekova ve çevre köyler ile Şemdinli için daha büyük bir sulama alanı kapsıyor. Geçen yıl tamamlanan barajda doluk oranı yüzde 100’e ulaşmıştır” dedi.


Yiğit, Ramazan ayı nedeniyle halkın zaman geçirmek için Dilimli Barajı’na yoğun ilgi gösterdiğini ifade ederek, barajın hayırlı olmasını temenni etti.


Öğretmen Daim Arslan ise Ramazan ayı nedeniyle vatandaşların baraj kenarına gelerek zaman geçirdiğini ifade etti. Arslan, “Çok güzel bir yer. Ben ilk defa geldim ve burayı beğendim. Bence Yüksekova için güzel bir hizmet olmuş” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 10:51
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