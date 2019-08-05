Dilimi 5 lira satılıyordu şimdi tanesi 5 lira

Bilecik’te 3 ay önce pazar ve manavlarda dilimi 5 TL’ye satılan karpuz şimdilerde tanesi 5 TL’ye satılıyor.

Nisan ayında ortalarında yeni çıktığında dilim halinde alıcı bekleyen karpuz, şimdilerde yerli ürünün çıkması sebebiyle tane olarak satılmaya başlandı. Bilecik merkeze ve bazı ilçelerindeki köylerde yetişen yerli karpuz tanesi 5 TL’ye satılması üreticinin yüzünü güldürmüyor. Geçen sene kilosu 1 TL’den satılan karpuzun bu sene tanesinin 5 TL olması, ürünün fazlalığından kaynaklanıyor.

"Bu yıl karpuz üretici zarar etti"

Bilecik Merkez Hürriyet Mahallesi’nde kurulan kapalı pazar karpuz satan Sinem Kurt, karpuzu Kayabeli köyünden getirdiklerini anlatarak, "Yerli karpuz bu sene para etmiyor. Şuan Bilecik ve karpuzun merkezi Osmaneli ilçesinde tanesi 5 TL’den satılıyordu. Geçen yıl 1 lira 75 kuruşa satılan karpuz bu sene 50 kuruşa kadar geriledi. Şuan bizler hep zarar ediyoruz. Bu yıl mazota, gübreye, tarımsal ilaçlara gelen zamlar sonrası çiftçi perişan. Bizler de elimizde karpuzu çıkarmak zorundayız. Kar zarar düşünmeden herkes gibi bizler de tanesini 5 TL’den satıyoruz. Ne olacak halimiz bilmiyoruz. Bu yıl karpuz üretici zarar etti" dedi.