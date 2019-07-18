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Dilenerek topladığı parayı kağıt mendilin arasına saklamış

Samsun’da gerçekleştirilen dilenci operasyonunda yakalanan bir kadın dilencinin üzerindeki kağıt mendil paketlerinin içerisinden 171 lira çıktı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 18:24
Dilenerek topladığı parayı kağıt mendilin arasına saklamış

Samsun’da gerçekleştirilen dilenci operasyonunda yakalanan bir kadın dilencinin üzerindeki kağıt mendil paketlerinin içerisinden 171 lira çıktı.


Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı organizesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube, Çocuk Şube Müdürlüğü ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerince İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinin birçok noktasında başta yabancı uyruklu olmak üzere vatandaşların duygularını sömüren dilencilere operasyon gerçekleştirildi.



Mendil paketinden 171 lira çıktı


Operasyonda toplam 17 dilenci yakalanırken dilenci toplama merkezine götürülen bir kadın dilencinin dilenerek kazandığı parasını sakladığı yer ise herkesi şaşırttı. Dilencinin üzerindeki kağıt mendillerden şüphelenen zabıta ekipleri mendilleri kontrol ettiği sırada dilencinin zulasını ortaya çıkardı. Ekipler mendil paketleri içerisine sıkıştırılmış halde toplamda 171 lira ele geçirirken yakalanan dilencilere 153’er lira idare para cezası uygulandı.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 18:24
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