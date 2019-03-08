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Dilencinin zulasını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı

SAMSUN (İHA) – Samsun’da dilencilere yönelik yapılan operasyonda bir dilencinin ayakkabısındaki özel yere sakladığı 350 TL’ye el konuldu.

08 Mart 2019 Cuma 17:07
Dilencinin zulasını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı

SAMSUN (İHA) – Samsun’da dilencilere yönelik yapılan operasyonda bir dilencinin ayakkabısındaki özel yere sakladığı 350 TL’ye el konuldu.


Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı koordinesinde İl Göç İdaresi ve İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ve Yabancılar Şubesi ekipleri cuma namazı çıkışında dilencilere yönelik ortak bir operasyon düzenledi. Samsun merkezinde dilenen yerli ve yabancı şahıslar üzerinde yapılan dilenci operasyonunda 8’i çocuk 14 yerli, 6 da yabancı toplam 20 dilenciyi suçüstü yakalandı. Suçüstü yakalanan dilenciler dilenci toplama merkezine götürülerek üst araması yapıldı.


Dilenci toplama merkezinde yapılan üst araması sırasında 81 yaşındaki dilenci Niyazi Ç., tuvalete gitmek için izin istedi. Tuvalete gideceği sırada durumdan şüphelenen zabıta ekipleri, Niyazi Ç.’nin üstünü aradı. Yaşlı dilencinin üst aramasında 25 TL bozuk para çıktı. Zabıta ekipleri, şüpheli hareketlerin devam etmesinin ardından Niyazi Ç.’nin ayakkabısının içine baktı. Yapılan aramada Niyazi Ç.’nin ayakkabısına zulaladığı 350 TL daha ortaya çıktı.


Ayakkabısına sakladığı paraların bulunmasından sonra konuşan yaşlı dilenci Niyazi Ç., “350 lirayı 3-4 günde topladım. Paralar üstümden düşüyor diye bütünleyip, ayakkabıya sakladım. Zaten gözlerim görmüyor. Daha da böyle işler yapmayacağım” dedi.


Yapılan üst aramasının ardından dilencilerin üstünden toplam 423 TL para çıktı. Dilenciler daha sonra ilgili birimlere teslim edildi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 17:07
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