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Dilencinin balonu mahkemede patladı! 38 altın, 1 bilezik ve 1 buçuk milyondan fazla para...

İzmir’de dilencilik yaptığı gerekçesiyle A.B’nin üzerinde bulunan 26 çeyrek altın, 12 Cumhuriyet altını, 1 bilezik ve 1 milyon 633 bin 30 kuruş liraya el konulmasına yapılan itiraz Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edilmedi.

23 Ocak 2019 Çarşamba 13:56
Dilencinin balonu mahkemede patladı! 38 altın, 1 bilezik ve 1 buçuk milyondan fazla para...

Yeniakit.com.tr 

İzmir’de dilencilik yaptığı gerekçesiyle Karşıyaka Belediyesine bağlı zabıtalar tarafından durdurulan ve üstü aranan A.B’nin üzerinden 26 çeyrek altın, 12 Cumhuriyet altını, 1 bilezik ve 1 milyon 633 bin 30 kuruş lira para çıktı. Yakalandıktan sonra zabıta ekiplerine  ‘balon satıcısı’ olduğunu söyleyerek paçayı kurtarmak isteyen dilencinin üzerinde bulunan altınlara ve paralara Belediye Encümenimce el konularak kamuya devredildi.

Soluğu mahkemede aldı

Bu karar üzerine Karşıyaka 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne itiraz dilekçesi ile başvuran A.B, yapılan duruşmada hakim karşısına çıktı. Dilekçesinde geçimini balon satıcılığından sağladığını yazan ve mahkemede de bu söylemini tekrarlayan A.B’nin başvurusu mahkeme tarafından, “başvurucu ile tutanak düzenleyicisi tanıkların beyanları arasında çelişki bulunduğu ifade edilmiş; tutarlı bulunması ve oluşa uygun olması sebebiyle yeminli tanık anlatımlarına itibar edildiği belirtilerek başvurucunun dilencilik yaptığı kanaatine varıldığı açıklanmıştır. Kararda, el konulan altın ve nakit paranın iadesi yönünden ise olay tutanağı ve tanık anlatımlarına göre başvurucunun görevlilerin uyarılarına rağmen yedi gündür aynı yerde dilencilik yaptığı vurgulanmıştır. Ayrıca başvurucunun daha evvel de dilencilik yaptığı ve bu işi meslek haline getirdiğine işaret edilerek bu sebeple söz konusu mal varlığının dilencilikten elde edilen gelirle alındığı kabul edilmiştir. Başvurucunun gelir kaynağı olarak dayandığı sigorta kaydının ise -tek başına- fiili olarak çalışıldığını kanıtlayamayacağı” gerekçesiyle reddedildi.

Anayasa Mahkemesi son noktayı koydu

Bu karara yapılan itiraz, 1.Sulh Ceza Mahkemesinden sonaı 2. Sulh Ceza Mahkemesinden de dönerken, dilenci, A.B, son olarak soluğu Anayasa Mahkemesinde aldı. Anayasa Mahkemesi, yerel mahkemenin verdiği kararı yerinde bularak, ‘Herhangi bir usulsüzlük ve hak ihlali olmadığına” hükmetti.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 13:56
  1. İzmir
  2. Karşıyaka Belediyesi
  3. Anayasa Mahkemesi
  4. dilenci

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