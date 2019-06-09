Dilenciler Kars’ı mesken tuttu

Başka şehirlerden gelerek Kars’ta dilencilik yapan ve vatandaşlar arasında ‘esmerler’ denilen dilenciler, Cumhuriyet Köyü Çevre Yolu’nu mesken tuttu.

Kars’a dilenmek için gelen ve kent merkezi dışında kurdukları çadırlarda yaşayan dilenciler, vatandaşları da canından bezdirdi. Cadde ve sokakları işgal eden dilenciler adeta vatandaşa yapışarak zorla para koparıyor. İşyerleri sahiplerini de rahatsız eden dilenciler sabah akşama kadar dilendikten sonra geceyimesken tuttukları bölgelerde kurdukları çadırlarda geçiriyor.

Yanlarında bulunan küçük çocukları da kendileriyle birlikte dilendiren, dilenciler duygu sömürüsü yaparak vatandaşların zaafından yaralanmayı da fırsata çeviriyor. Kars merkez ve ilçelerine de giden dilencilere, esnaf ve vatandaşlardazaman zaman tepki gösteriyor.

Dilenciler, cadde ve sokaklarda bulunan iş yerlerini tek tek dolaşarak duygu sömürüsü yapıyor. Vatandaşlar arasında da ’esmerler’ olarak bilinene dilenciler, küçük çocuklarını da dilendiriyor. Vatandaşlar yetkililerin dilenci sorununa kesin çözüm bulmasını istiyor.