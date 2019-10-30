Dilek İmamoğlu’nu Cumhuriyet kadını olarak gösterilmesine tepki! 'Gardırop anlayışına döndük'

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultanahmet Meydanı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı bahane ederek konser düzenlemiş ve Camiler ve türbeler arasında düzenlenen bu skandal konsere, CHP yandaşı şarkıcılar davet edilmişti. Yaşanan durum birçok kesimin tepkisine neden olmuştu.

AK PARTİ Kurucu Üyesi ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Burhan Kuzu, CHP'li İBB'ye tepki göstererek, "Niyet gerçekten Cumhuriyeti kutlamak mı? Bir yanda Ayasofya diğer yanda Sultanahmet. Hemen ortasında CHP'li İBB'nin Cumhuriyet Bayramı konseri. Bu milletin dini ve manevi değerleriyle adeta dalga geçiliyor. Konser verecek başka meydan mı kalmadı? Kimden intikam alıyorsunuz ?" dedi.

"Yakışmadı"

Sultanahmet'te yapılan kutlamaların Cumhuriyet ruhuyla bağdaşmadığını belirten Kuzu, "Halide Edip,Sultanahmet Meydanı’nda milli mücadele çağırısı yaparken,gönüller’e düşen mücadele ateşi, o camilerden yükselen ezanlarla kıvılcımlandı. Demek ki, İki cami arasında Konser, Cumhuriyetin ruhuna yakışmamıştır" dedi ve şöyle devam etti:

Dilek İmamoğlu tepkisi

Bu Cumhuriyet Bayramımızda bir şey daha yaşadık: Gerçek Cumhuriyet Kadını. Örnek olarak da Dilek İmamoğlu Hanımefendi gösterildi. “Gerçek Cumhuriyet Kadını”olmak için ne gibi hususiyetlere sahip olmak gerekiyor? Dönüp dolaştık bir dönem eleştirdiğimiz ”Gardırop”anlayışına döndük!!