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Dilber ve Demir ailelerin mutlu günü

Yeşilay Derneği Düzce Şubesi Başkanı Arabulucu Avukat Ali Dilber’in kızı Avukat Tuğba Dilber, hayatını Avukat Muhammet Fatih Demir ile birleştirdi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 15:15
Dilber ve Demir ailelerin mutlu günü

Yeşilay Derneği Düzce Şubesi Başkanı Arabulucu Avukat Ali Dilber’in kızı Avukat Tuğba Dilber, hayatını Avukat Muhammet Fatih Demir ile birleştirdi.


Düğüne Düzce protokolünün yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Yeşilay Derneği Düzce Şubesi Başkanı Arabulucu Avukat Ali Dilber’in kızı Avukat Tuğba Dilber ile Avukat Muhammet Fatih Demir muhteşem bir düğünle hayatlarını birleştirdiler. Doğa Koleji Sosyal Tesisleri’nde yapılan düğünde Düzce protokolü Dilber ve Demir ailelerini yalnız bırakmazken, çok sayıda davetli de düğüne katıldı.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 15:15
  1. doğa

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