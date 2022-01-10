Dilber pastası tarifi

Yapımı için malzemeler

10 adet hazır baklavalık yufka

5 yemek kaşığı sıvıyağ

12 adet kedi dili bisküvi

Muhallebisi için;

2 su bardağı süt

2 adet yumurta sarısı

3 yemek kaşığı toz şeker

3 yemek kaşığı un

1 paket vanilya

Sosu için;

1 kilo siyah üzüm

1 su bardağı şeker

4 yemek kaşığı nişasta

2 yemek kaşığı tereyağ

Üzeri için;

Yarım kase file badem

Dilber pastası tarifi nasıl yapılır?

Öncelikle muhallebisini hazırlayalım. Yumurta sarılarını şekerle birlikte iyice çırpın. Sütü ucağa alın ve bir yandan hızlıca çırparak önce yumurtalı karışımı ardından unu ekleyin. Son olarak göz göz kaynamaya başladığında vanilyayı da ekleyip altını kapatın. Hazır baklavalık yufkayı yuvarlak şekilde kesin ve yağda hafif kızartın. Sosu için tüm malzemeleri ekleyip sos tavasında özdeşene kadar pişirin. Borcam ya da kuplara önce kedi dili bisküviyi dizin. Üzerine muhallebisini paylaştırın. Muhallebinin üzerine üzümlü sosu, ardındann kızarttığınız çıtır baklava yufkalarını ekleyin. Ve en üstü file bademlerle süsledikten sonra soğumaya bırakın. Afiyet olsun...