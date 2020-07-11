Milyonlarca kişi Dilara Türkkan’ın kim olduğunu, ne yaptığı için gündeme yerleştiğini araştırmaya başladı. Vatandaşlar, “Dilara Türkkan kimin kızı?” sorusunun cevabını merak ediyor.

Dilara Türkkan kimdir? Dilara Türkkan kimin kızı?

Sosyal medyada paylaştığı video ile gündeme bomba gibi düşen Dilara Türkkan’ın kim olduğu merak konusu. Dilara Türkkan, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan’ın kızıdır. Modacı Dilara Türkkan yeni yılda evinde verdiği kutlamayla gündeme yerleşmişti. Dilara Türkkan bir kez daha Instagram’da paylaştığı video ile gündeme oturdu.

Dilara Türkkan emniyet şeridinden siren sistemli bir araçla hızla gittiği ve trafiği ihlal ettiği görüntüleri Instagram hesabından paylaştı. Dilara Türkkan’ın İYİ Partili vekil babası Lütfü Türkkan’ın forsunu kullanarak emniyet şeridini kullandığı iddia edildi. Bu haberin medyaya yansımasının ardından Dilara Türkkan Instagram hesabını dondurdu.