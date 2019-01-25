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Dilara Koçak tasarımı bez çantalar sadece GittiGidiyor'da

GittiGidiyor Pazarlama Direktörü Feyza Dereli Fedar:- "Dilara Koçak tarafından TİDER için tasarlanan çantaların satışında rol aldığımız ve güzel bir amaca hizmet ettiğimiz için son derece mutluyuz. Son dönemde mevcut poşet uygulamasıyla tüketiciler bez çanta kullanımına yöneldi"

25 Ocak 2019 Cuma 10:48
Dilara Koçak tasarımı bez çantalar sadece GittiGidiyor'da

İSTANBUL (AA) - Diyetisyen Dilara Koçak'ın Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) yararına tasarladığı bez çantalar GittiGidiyor'da satışa sunuldu.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, ücretli poşet uygulamasıyla bez çanta kullanımını tercih eden tüketiciler, iki farklı çeşidi bulunan çantalara yoğun ilgi gösterdi.

Diyetisyen Dilara Koçak’ın, yoksulluk sınırı altında yaşayan ailelerin temel ihtiyaçlarına ulaşabilmelerini sağlayan TİDER yararına tasarladığı bez çantalar, GittiGidiyor’da tüketicilerle buluştu.

Doğal çevreyi korumak amacıyla yürürlüğe giren ücretli plastik poşet uygulaması bez çantalara olan rağbeti artırırken, yalnızca GittiGidiyor’da satışta olan "#öncegülümse" çantaları kullanıcılar tarafından yoğun ilgi gördü. Tasarım çantalardan elde edilen tüm gelir TİDER’e aktarılırken, satılan her çanta yoksul bir ailenin temel ihtiyaçlarını karşılamaya destek oluyor.


- "Tasarım çantalar tüketicilerden yoğun ilgi gördü"


Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Pazarlama Direktörü Feyza Dereli Fedar, Türkiye’nin öncü e-ticaret sitesi GittiGidiyor olarak hem kurum içi hem de kurum dışında sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini belirterek, "Dilara Koçak tarafından TİDER için tasarlanan çantaların satışında rol aldığımız ve güzel bir amaca hizmet ettiğimiz için son derece mutluyuz. Son dönemde mevcut poşet uygulamasıyla tüketiciler bez çanta kullanımına yöneldi. Tasarım çantalar kısa zamanda tüketicilerden yoğun ilgi gördü." ifadelerini kullandı.

Dilara Koçak ise şu ana kadar binlerce insanın hayatına dokunduğunu belirterek, "Birlikte sağlıklı yaşama adımlar attık, dünyamızın da yardıma ihtiyacı var. Çocuklarımızın emaneti gezegenimizi iyi beslemek, hepimizin sorumluluğu. Sıfır atık ve gıda israfı benim önceliklerimin başında geliyor. Bu çantaların sıfır atık, sıfır açlık projesine katkı sağlaması en büyük mutluluğum. TİDER desteğiyle çok daha fazla ailenin hayatına dokunabilmeyi diliyorum." yorumunu yaptı.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 10:48
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