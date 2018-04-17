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Dilara Kandak'ın eski eşi gözaltında

AntalyaKorkuteli'nde 40 gündür kayıp 23 yaşındaki iki çocuk annesinin cesedinin tarlada bulunmasıyla ilgili eski eşi gözaltına alındı

17 Nisan 2018 Salı 11:22
Dilara Kandak'ın eski eşi gözaltında

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir kadın cesedinin tarlada bulunmasına ilişkin eski eşi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Alaaddin Mahallesi Gölbentler mevkisinde çoban köpeğinin 4 Mart'ta, battaniyeye sarılı çıplak halde toprağa gömülü eli, kolu ve ayakları iple bağlı Dilara Kandak'ın (23) cesedini bulması üzerine çalışma başlattı.

Otopside, boğularak öldürüldüğü anlaşılan iki çocuk annesi Kandak'ın cesedinin üzerinde sperm bulundu. DNA testinde spermlerin kadının eski eşi Ahmet Y'ye (25) ait olduğu görüldü. Kandak'ın son telefon görüşmesini yaptığı Ahmet Y. gözaltına alındı. İkinci evliliğini yaptığı ve eşinin üç aylık hamile olduğu belirlenen Ahmet Y, ifadesinde susma hakkını kullandı.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 11:22
  1. Antalya
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • HataHata7 sa önce
    Olaya başörtülü baş örtüsüz diye bakarsanız insanları ayırırsınız.olay bir kadına yada bir insana yapılan bir saldırı karşısında mahkemelerin farklı bir tutum için de davranması olarak ele alırsanız ayrışmaya değil bütünleşmeye gidersiniz.bu bakış açısı sakat bir bakış açısı.başı açık yada kapalı diye olaylara bakmak toplumu yaralar.ha siz burdan prim yapma derdindesiniz.anlıyorum sizi.zaten yazdıklarımda size değil değerli yorumculara.o yüzden herhangi bir olumsuz durumda olması gereken herkesin benden senden demeden aynı tepkiyi verebilmesidir.
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