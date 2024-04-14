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Aktüel Dilan Polat'a bir dava daha: Bu kez de hapis cezası istemiyle dava açıldı
Aktüel

Dilan Polat'a bir dava daha: Bu kez de hapis cezası istemiyle dava açıldı

Yeniakit Publisher
2024-04-14 18:24:00 - 2024-04-14 18:54:30
Dilan Polat'a bir dava daha: Bu kez de hapis cezası istemiyle dava açıldı

Tutuklu bulunan Dilan Polat hakkında bir fenomen tarafından, hakaret içerikli mesajlar attığı gerekçesiyle şikayetçi olundu. Savcılık Polat hakkında 'kadına karşı tehdit' ve 'hakaret' suçlarından hapis cezası istemiyle dava açtı.

Yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren sosyal medya fenomeni Dilan Polat, kara para aklama ve vergi kaçırma suçları nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarının yanı sıra 2 ayrı suçtan daha tutuklu bulunan Polat'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Buna göre cezaevinde bulunan Dilan Polat hakkında yeni bir dava açıldı.
Bir başka fenomenle birbirine girdi: Hakaretler yağdırdı

Davaya konu olan söz konusu olay 24 Temmuz 2023 günü yaşandı. Bir başka sosyal medya fenomeni A.A. ile Dilan Polat, bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden tartışma yaşadı.

Tartışma üzerine A.A.'ya mesaj atan Polat, içerisinde hakaret içerikli sözlerin yer aldığı bir mesaj attı.
"Söz konusu mesajları gönderdiğimi hatırlamıyorum"
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mesajların görsellerini alan A. A., avukatı aracılığı ile Polat'tan şikayetçi oldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alınan Polat'sa, "Söz konusu mesajları gönderdiğimi hatırlamıyorum" açıklamasında bulundu.

Sabah'ın haberine göre savcılık suçun uzlaşma kapsamında kaldığını belirtti ve tarafların dosyası uzlaşmacıya gitti.


Para cezası yerine bu defa hapis istemiyle dava açıldı

Ancak ikili uzlaşamadı.

Savcılık, Dilan Polat hakkında zincirleme şekilde 'kadına karşı tehdit' ve 'hakaret' suçlarından para cezası yerine 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

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