Dil ve dudakları ısırma hastalığı nedir dil ve dudakları ısırma hastalığı neden olur belirtileri neler?

Dudak ısıranları bekleyen tehlike nedir? Dil ve dudaklarını ısırma hastalığı belirtileri neler? Dil ve dudaklarını ısırma hastalığı tedavisi nedir? Denizli’de yaşayan Ahmet Avcı yemek yiyemiyor, yemeye çalıştığında ise sürekli dilini ve dudağını ısırıyor. Hastaneye giden Ahmet Avcı’ya doktorlar her hangi bir teşhis koyamıyor. Dil ve dudaklarını ısırma hastalığı nedir? Dil ve dudaklarını ısırma hastalığı neden olur? Dil ve dudaklarını ısırma hastalığı belirtileri neler?

Denizli'de 4 yıl önce henüz tanısı konulamayan hastalığıyla tanışan ve hayatı altüst olan 29 yaşındaki Ahmet Avcı yemek yiyemiyor, yemeye çalıştığında ise sürekli dilini ve dudağını ısırıyor. Pazarcılık yaparak ailesini geçindiren ağabeyi Hüseyin Avcı, kardeşini tedavi için birçok hastaneye götürdüğünü ancak çözüm bulunamadığını söylemesi üzerine Dil ve dudaklarını ısırma hastalığı neden olur? Sorusun cevabı merak edilmeye başlandı.

Prof. Dr. Toygar, "Ağız kanseri çok tehlikeli bir hastalık. Yanak ısırığı varsa, çocuk sürekli dilini ısırıyorsa ağız kanserine zemin hazırlanır" diyor. Prof. Dr. Toygar, yaptığı açıklamada, ağız kanserinin en ölümcül kanser türlerinden biri olduğunu belirtti. Kan akışının baş ve boyun bölgesinde çok hızlı olduğunu, ağız kanserinin bu etkenden dolayı çok hızlı şekilde vücuda yayılabildiğini anlatan Toygar, hastalığın erken teşhisinde iyi bir ağız muayenesinin etkili olduğunu ifade etti. Ağız kanserinin hazırlayıcı bir takım faktörlerin olduğunu dile getiren Prof. Dr. Toygar, şöyle konuştu: "Kötü yapılmış bir protez, ağız içinde bir bölgeyi vurur ve o bölgedeki dokunun travma görmesine neden olur. Travmanın devam etmesi de ağız kanserine yol açar. Ağız kanseri çok tehlikeli bir hastalık. Yanak ısırığı varsa, çocuk sürekli dilini ısırıyorsa ağız kanserine zemin hazırlanır. O doku zamanla kanserli hücreye dönüşebilir. Bu kanser türü genelde erişkin yaşlarda çok sık görülüyor. Ancak son zamanlarda özellikle çocuklarda, ağız hijyeninin iyi olmaması, ortodontik sorunlar, yanak ve dil ısırıkları gibi sebeplerle bu rahatsızlık daha çok görülmeye başladı. Hastalığın tespitinde ağız muayenesinin çok iyi yapılması lazım. Ağızda bir bulguya rastlanırsa patolojik tetkik yapılmalı. Bu kanser türü son derece tehlikelidir. Baş boyun bölgesinde kan dolaşımı çok hızlıdır. Lenf düğümleriyle ve kan dolaşımıyla kanser boş boyuna çok hızlı yayılır. Bu kanserin tedavisi de çok zordur. Bunda yapılacak en iyi şey erken tanı, teşhis ve tedavidir."