Dil sınavına uluslararası standart gelİyor

ÖMER FARUK ŞAHİN/ANKARA

ÖSYM tarafından düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (YDS) yerine getirilmesi planlanan yeni sınav sisteminin detaylarına ilişkin bilgilere Akit ulaştı.

Dil eğitimi konusunda uzun yıllardır yaşanan eğitim ve sınav problemlerini aşmak için gerekli adımlar atılmaya başlandı.

Türkiye’nin uluslararası düzeyde geçerli sayılacak bir dil sınavı yapması için hazırlıkların devam ettiği ve yeni sınav sisteminin bir yıl sonra uygulamaya konulmasının planlandığı ancak sürecin daha da uzayabileceği öğrenildi. Akit’in öğrendiği bilgilere göre B1-B2-C1 düzeyinde yapılacak olan sınav ÖSYM’nin e-sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek ve aynı anda 5 bin kişi sınava katılım sağlayabilecek.

"TRT Worl'den alınacak"

TOEFL, IELTS gibi tüm dünyada geçerliliği olan ingilizce sınavlarına benzer bir mantıkta planlanan yeni sınavın, okuma, yazma, dinleme, dilbilgisi gibi bölümlerden oluşması beklenirken, bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek sınav sonuçlarının alanda uzman kişiler tarafından değerlendirilmesi planlanıyor.

ÖSYM tarafından geliştiren sınavın dinleme ve yazma kısmında kullanılacak olan kaynakların ise TRT’nin İngilizce olarak dünyaya yayın yapan kanalı olan TRT World’den alınacağı öğrenildi. Henüz hazırlık aşamasında olan sınavın hayata geçmesi için takvimin netleşmediği, istenilen başarı düzeyini elde etmek için yapılan çalışmalar nedeniyle sürecin yavaş ilerlediği ifade edildi.