Son yıllarda ismini hiç duymadığımız çeşit çeşit hastalıkları duymaya başladık. Bu hastalıklardan biri de dil kanseri. Peki dil kanseri nedir? Dil kanseri belirtileri neler? Dil kanseri tedavisi nasıl olur?

Dil kanseri, diş eti, dudak, damak kanseri gibi ağız kanseri çeşitlerindendir. Dilde bulunan hücrelerin kontrolsüz veya anormal bir şekilde büyümesi ve çoğalmasına dil kanseri denir. Dilde yara veya yumrular, ağız tadının değişmesi, yutkunma veya konuşma güçlüğü gibi semptomlara neden olur. İlk evrelerinde bulundukları yer ve boyuta bağlı olarak ameliyat ile tedavi edilebilir.

Uzmanlar dil kanserinde en önemli risk faktörün başında tütün ve alkol kullanımının geldiğini söylemekte. Sigaranın yanı sıra tütün çiğneme alışkanlığı olanlar ve pipo içenler de yüksek risk altında. HPV virüsü de dil kanserine yol açabilir.

Dil kanseri belirtileri

Dil kanseri dilde hareket bozukluğuna yol açabilir. Dilini ağzında rahatça döndürememeye başlayan hastanın konuşmasında değişiklikler ortaya çıkabilir.

Dilde ağrı ve kanama

Dil kanserleri dilde ağrıya yol açabilirken, daha da ilerlediğinde dildeki yaradan kanamalara sebep olabiliyor. İlerlemiş tümörlerde şiddetli ağrı kulaklara kadar vurabilir.

Dil kanseri tedavisi

Dil kanseri boyundaki lenf bezlerine hızla yayılabildiğinden boyundaki lenf bezlerinin de tedavi planına eklenmesi gerekir. Daha ileri evre tümörlerde ise tümör çıktıktan sonra geri kalan dil küçük olduğunda kişinin kendi vücudundan alınan kas-deri dokusunun mikro cerrahi ile boyna transfer edilmesiyle geride kalan dil desteklenebilir.