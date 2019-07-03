Dil becerileri zekâ oyunları ile geliştirilecek

Erzurum Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi Türkçe Öğretmeni Uzm. Dr. Hatice Çelik’in yürütücülüğünde Atatürk Üniversitesi’nin desteği ile düzenlenen “Dil Becerilerini Geliştiren Zekâ Oyunlarının Türkçe Öğreniminde Kullanımı ve Tasarımı” adlı projenin açılış programı Atatürk Üniversitesi Nenehatun Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Proje Yürütücülüğünü Uzm. Dr. Hatice Çelik’in yaptığı ve dil becerilerini, düşünme ve hayal gücünü geliştiren, eğlenerek öğreten zekâ oyunlarının Türkçe öğretiminde nasıl kullanılabileceğine ilişkin yöntem ve yaklaşımları sunmayı, aynı zamanda öğretim materyali geliştirme ve özgün öğrenme teknikleri ile kaliteli eğitim uygulamaların ortaya çıkış potansiyelini artırmayı hedefleyen projenin açılış programında Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak bir konuşma yaptı.

Prof. Dr. Çakmak konuşmasında; “Anaokulundan üniversiteye kadar uzanan eğitim sürecinde bizim temsil ettiğimiz üniversite kesiminde misafir ettiğimiz gençlerimizin bir kısmının dil becerilerinin gerektiği kadar gelişmediğini ve kendilerini ifade etmekte sıkıntılar yaşadıklarını görüyoruz. Bizler gençlerimizi eğitirken hangi metodolojileri kullanmalıyız sorusunu sıkça kendimize sormalıyız. Eğitim alanında yapılan her projenin önemli olduğunu düşünürken özellikle öğrenme mekanizmasının değiştiği ve oyunların gençlerimizin hayatlarının bir parçası olduğu günümüzde zeka oyunlarını kullanarak Türkçe eğitimi ve dil becerilerini nasıl geliştirebiliriz sorusundan ortaya çıkan bu projenin çok değerli olduğunu düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.