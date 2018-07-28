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Mısır'da 75 İhvan üyesi hakkında idam kararı

Mısır'ın meşru Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi askeri darbe ile deviren İsrail kuklası Abdulfettah Sisi yönetimine bağlı mahkeme, 75 kişiyi Müslüman Kardeşler üyesi olduğu gerekçesiyle idama mahkum etti.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 14:12
Mısır'da 75 İhvan üyesi hakkında idam kararı

Mısır'ın devlet destekli medyasının verdiği habere göre, 75 Mısır vatandaşının İhvan üyesi oldukları ve 2013 yılında oturma eylemine katılmaları nedeniyle haklarında idam kararı verildi.

Kahire Suç Mahkemesinin verdiği karar, Mısır Müftüsüne sunulacak. Mısır Müftüsünün görüşünün karar üzerinde bağlayıcı bir etkisi bulunmuyor. Tavsiye niteliğindeki görüşünü açıklayacak olan müftü, genelde mahkemenin aldığı kararın arkasında duruyor.

Dava dosyası Müslüman Kardeşlerin önderi Muhammed Badie'nin ve gazeteci Mahmud Ebu Zeyd'in de aralarında bulunduğu 739 sanığı içeriyor. Sanıklar 2013 yılında yapılan eylemlerde halkın mallarına zarar verdikleri gerekçesiyle suçlanıyorlar.

2013 yılında Mısır Cumhurbaşkanı Mursi, o dönem Mısır Genelkurmay Başkanlığı yapan Sisi tarafından askeri bir darbeyle iktidardan indirildi ve cezaevine gönderildi. Mısır askeri, Mursi'ye destek amacıyla toplanan insanlara şiddetle karşılık verdi. Binlerce insanın şehit olduğu olaylarda birçok kişi de gözaltına alındı.

Kaynak: Dünya Bülteni

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 14:12
  1. Sisi
  2. Mısır
  3. idam kararı

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