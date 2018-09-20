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Diktatör Mübarek döneminden bile kötü... Ülkeyi açık hava hapishanesine çevirdi!

Uluslararası Af Örgütünün açıklamasında Mısır'ın, darbeyle göreve gelen Abdulfettah es-Sisi döneminde ifade özgürlüğü ihlalleri nedeniyle 'açık hava hapishanesine' döndüğü belirtildi. Açıklamada ülkede bu dönemdeki durumun, 30 yıllık Hüsnü Mübarek yönetiminden daha kötü olduğu vurgulandı.

20 Eylül 2018 Perşembe 09:42
Diktatör Mübarek döneminden bile kötü... Ülkeyi açık hava hapishanesine çevirdi!

Uluslararası Af Örgütü, Mısır hükümetini ifade özgürlüğü konusundaki ihlaller ve baskılar nedeniyle ülkeyi açık hava hapishanesine dönüştürmekle suçladı.

Af Örgütü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi yönetiminde uygulanan baskılar nedeniyle ülkenin ifade özgürlüğü konusunda bu zamana kadar görülen "en kötü seviyeye gerilediği" belirtildi. Mısır hükümetini eleştirmenin ülke tarihinde görülen en tehlikeli dönem olduğu kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

MISIR'I AÇIK HAVA HAPİSHANESİNE ÇEVİRDİ

Darbeci Cumhurbaşkanı Sisi yönetiminde yaşayan Mısırlılar görüşlerini barışçıl bir şekilde ifade etmeleri durumunda suçlu muamelesi görüyor. Güvenlik güçleri bağımsız siyasi, sosyal ve kültürel alanlara müdahale ediyor. Alınan önlemler Mısır'ı yönetimi eleştirenler için bir açık hava hapishanesine çevirdi.

Ülkede bu dönemdeki durumun 30 yıllık Hüsnü Mübarek yönetiminden daha kötü olduğu vurgulanan açıklamada, 2018 yılında tweet atmak, bir spor kulübünü desteklemek, film çekmek, röportaj yapmak veya hiçbir şey yapmamak gibi suçlamalarla 117 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

BİNLERCE KİŞİ HAPİSTE

Açıklamada, Mübarek dönemi Savunma Bakanı Sami Anan, cumhurbaşkanı adaylarından Güçlü Mısır Partisi Abdulmunim Ebu'l-Fütûh ve eski Sayıştay BaşkanıHişam Cinina gibi önemli isimlerin halen hapiste olduğu hatırlatıldı.

Bu arada, Uluslararası Af Örgütünün resmi sitesinde, halen hapishanede bulunan Vail Abbas, Şadi el-Gazali, Şadi Ebu Zeyd, Mustafa el-Agsar, Mutez Vadnan, Heysem Muhammedeyn, Hasan el-Bana, Amal Fethy, Ahmed Tarık, Adil Sabri ve Hişam Cinina'nın fotoğrafları ve hapis süreleri yayımlandı.

Ülkede halen 60 bini aşkın darbe karşıtı kişi hapislerde tutuluyor.

 

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 09:42
  1. Abdülfettah Sisi
  2. mısır
  3. açık hava hapishanesi
  4. Abdulmunim Ebu'l-Fütûh
  5. Hişam Cinina

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  • akiaki14 dk önce
    sanki bizde güllük gülüistanlık, ülkenin yarısı vatan haini ilan edildi yalanmı
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