'Diktatör' Macron'a büyük şok! Fransa'da 'zorunlu aşı' öfkesi: Devlet binasını bastılar!
Zorunlu aşı ve sağlık kartı uygulamasını hayata geçiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a öfke büyüyor. Belediye binasını basan protestocular, "diktatör" Macron'un portresini parçalayıp binadan aşağı attı.
Fransa'da zorunlu aşıya karşı tepkiler çığ gibi büyüyor.
Poitiers Belediye binasını basan koronavirüs aşısı olmak istemeyen halk, "diktatör" olarak tanımladıkları Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un portresini parçalayıp binadan aşağı attı.
İşte ülkedeki protestolardan bazı görüntüler: