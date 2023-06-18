‘Diktatör’ hem kaybetti, hem de etrafını dağıtıyor!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karhasanoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik diktatör iftirası atan muhalifleri yerin dibine soktu.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

“Koltuğa yapıştı, artık kalkmaz” dediler.

“Demokrasi kültürü yok, seçilemeyince sonucu kabullenip gitmez” dediler.

“Başarılı olunca koltuğa oturmak ne kadar hak ise, başarısız olunca da koltuğu bırakmak o kadar görevdir” dediler.

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Daha başka ne sözlerle, dindar siyasetçileri tahkir ettiler.. Hedef gösterdiler, iftiralar eşliğinde saldırdılar..

En baştaki hedef Tayyip Erdoğan idi.

Tayyip Erdoğan 14-28 Mayıs günlerinde, seçmenin önüne konulan sandıktan başarılı çıktı ve koltukta oturmaya hak kazandı.

Peki, ya 14 ve 28 Mayıs tarihli sandık sonuçlarında başarısız olanlar..

Onlar, daha önce partilerini seçimlerden mutlak başarı ile çıkarma sözü vererek oturdukları koltukları terkettiler mi?

Terketmeyi boşverin terketmeye niyet ettiler mi?

Terketme niyetini de boşverin..

Başarısız olanlar, sanki başkaları imiş gibi, kendi koltuklarını daha da muhkemleştirmeye, bulundukları makamdan asla ayrılmayacaklarını herkese göstermek için günah keçileri bulup, onları tasfiyeye başladılar..

CHP yönetiminin, seçimde öncelikle kendileri başarısız olduğu halde, partide hoşlarına gitmeyen kişileri koltuklarından kaldırma operasyonları şuna benziyor.

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