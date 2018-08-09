Diktatör Esed, İdlib halkını tehdit etti! Uçaklardan bildiri attılar
Suriye'deki diktatör Esed rejimi, muhaliflerin kontrolündeki İdlib halkına tehditler savurdu. Sabah saatlerinde İdlib kırsalında pek çok bölgeye helikopterlerden bildiri atan rejim güçleri, "Teslim olun, Esed'le işbirliği yapın" tehdidinde bulundu.09 Ağustos 2018 Perşembe 14:42
Suriye'nin muhalifler tarafından kontrol edilen tek şehri olan İdlib'te halk, diktatör Esed rejimi tarafından tehdit edildi.
Sabah saatlerinde İdlib kırsalında bir çok bölgeye helikopterlerden bildiri atan Şam rejimi sivillere, "teslim olun, Esed'le işbirliği yapın" tehdidinde bulundu.
3 milyondan fazla sivilin yaşadığı İdlib çevresinde saldırı hazırlığı yapan Esed rejimi bölgeyi karadan ve havadan bombalıyor. Türkiye, İdlib'e herhangi bir saldırı durumunda Astana görüşmelerinden çekileceğini ve böyle bir girişimin büyük bir felakete sebep olacağını açıklamıştı.
Rejim, İdlib'te yaptığı tehdit bildirilerini geçtiğimiz aylarda ele geçirdiği Dera, Humus ve Guta bölgelerinde de kullanmıştı.
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