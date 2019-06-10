Dikkatsizlik kazaları beraberinde getirdi Sakarya’da Nisan ve Mayıs aylarında farklı yerlerde meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Sakarya’da Nisan ve Mayıs aylarında farklı yerlerde meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Görüntülerde araç sürücülerinin dikkatsizlikleri gözüküyor.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya’nın şehir merkezi ile farklı ilçelerinde 2019 yılı Nisan ve Mayıs aylarında meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Meydana gelen trafik kazalarının çoğunluğunun kural ihlali sonucu olduğu ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görüldü. Gerçekleşen trafik kazalarında büyük oranda maddi hasar meydana geldi.

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