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Dikkatsiz sürücü leylek yuvasını yıktı, kuşlar ölümden döndü

Avrupa Leylek Köyü Eskikaraağaç’ta kamyonetin direğe çarpması sonucu yıkılan leylek yuvası için mahalle halkı seferber oldu.

26 Haziran 2019 Çarşamba 12:07
Dikkatsiz sürücü leylek yuvasını yıktı, kuşlar ölümden döndü

Avrupa Leylek Köyü Eskikaraağaç’ta kamyonetin direğe çarpması sonucu yıkılan leylek yuvası için mahalle halkı seferber oldu. Karacabey Belediyesi, 2 saat içerisinde yıkılan yuvanın yerine yenisini dikerek leyleklerin ve serçelerin imdadına yetişti.


Olay Bursa’nın Karacabey ilçesinde, Avrupa Leylek Köyü olarak bilinen Eskikaraağaç Mahallesinde meydana geldi. Köy meydanında geri geri giderken yanlışlıkla leylek yuvasının olduğu direğe çarpan kamyonet, direkteki leylek ve serçe yuvalarının yıkılmasına sebep oldu. Yuvada bulunan 3 yavru leylek ise köylülerin gözü önünde yere düşerek yaralandı. Aynı kazada platformun altındaki onlarca serçe yuvası da yere düşünce ortalık yavru kuşlarla doldu. Seferber olan mahalle halkı, düşen yavru leylekleri kontrol altına alırken, plaftormun altında kalan serçe yavrularından hayatta olanlarını çıkararak emniyetli bir yere taşıdı.


Karacabey Belediyesine bağlı elektrik, marangoz ve hayvan barınağı görevlileri kısa sürede olay yerine gelerek yavru kuşların imdadına yetişti. Evvela köyün elektrikleri kesilerek devrilen platformun yerine yeni platform hazırlandı. Bu esnada barınak görevlileri yavru leyleklere ilk müdahalede bulundu. 3 yavru leylekten 2’si kazayı sıyrıklarla atlatırken, diğer bir leyleğin ise ayağa kalkmakta güçlük çektiği fark edilince ekipler tarafından rehabilitasyon merkezine götürüldü.


Yenilenen platform üzerine 2 yavru leylek yerleştirilirken, yavru serçeler ise yapılan suni yuvaya konularak tekrar direğe asıldı. Bütün bunlar yaşanırken anne ve baba leylekler sürekli yan çatılarda olup biteni izledi. Anne leylekler yuvanın yenilenmesi ile birlikte zaman kaybetmeden yavru leyleklerin yanına döndü.


Kazanın ardından mahalle halkına ve belediye personeline titiz çalışmalarından ötürü teşekkür eden Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "Hayvan dostu şehir sloganımızın çıkış noktalarımızdan birisi de Eskikaraağaç köyümüz. Bu üzücü kaza sonrası bir kez daha bu şehrin insanlarının hassasiyetini acı bir tecrübe ile görmüş olduk. Yaşanan kaza sonrası 1 yavru leyleğimiz rehabilitasyon merkezine götürülürken, diğer iki leylek yuvasına geri kondu. Ekiplerimiz sıkı bir çalışma ile iki saat içerisinde yuvayı yenileyerek 2 yavru leyleği ve onlarca serçe yavrusunu yuvasına geri kazandırdı. Kendilerini yürekten tebrik ediyorum’’ dedi.


Yaşanan olayı anlatan mahalle sakinleri, "Biz dur diye bağırmamıza rağmen kamyonet direğe çarptı. Direğin üzerindeki leylekler ve serçeler platformla birlikte yere düştü. Belediye ekipleri olay yerine gelerek gerekli çalışmaları yaptı. Şu anda bir sıkıntıları yok" diye konuştu.


Doğa fotoğrafçısı ise Alper Tüğdeş ise, "Belediyeye haber verilmesinden sonra 3 farklı atölyeden ekiplerimiz geldi. Kısa sürede gerekeni yaptık. Yaralı leyleklere gereken müdahaleyi yaptık. Yere düşen serçeleri de kurtarmak için seferber olduk. Maalesef ihmal sonucu böyle bir şey oldu. Umarım bir daha böyle bir sıkıntı yaşanmaz" dedi.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 12:07
  1. fotoğraf
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