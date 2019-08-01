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Dikkatli çocuklara bisiklet ödülü

İçişleri Bakanlığı’nın tüm ülkede hayata geçirdiği “Dikkat sizden notlar bizden” projesi kapsamında sosyal medyada düzenlenen yarışmaya katılarak en çok beğeni kazanan Şanlıurfalı çocuklar Muhammet Ensar Beyazkendir ve Zeynep Ada Özavcı’ya bisiklet ödülleri Şanlıurfa Valiliğinde düzenlenen törenle verildi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 16:15
Dikkatli çocuklara bisiklet ödülü

İçişleri Bakanlığı’nın tüm ülkede hayata geçirdiği “Dikkat sizden notlar bizden” projesi kapsamında sosyal medyada düzenlenen yarışmaya katılarak en çok beğeni kazanan Şanlıurfalı çocuklar Muhammet Ensar Beyazkendir ve Zeynep Ada Özavcı’ya bisiklet ödülleri Şanlıurfa Valiliğinde düzenlenen törenle verildi.


Katılım belgeleri ve bisiklet ödüllerinin teslim törenine, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Bahadır Güneş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi,“Dikkat sizden, notlar bizden” projesine “Sürücü Seyahat Karnesini” doldurarak sosyal medya üzerindenkatılan ve en çok beğeni alan Muhammet Ensar Beyazkendir, Zeynep Ada Özavcı ile aileleri katıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından, trafikte seyir halinde bulunan sürücülerin trafik kurallarına uymaları, trafik işaret ve işaretçilerine riayet etmeleri konusunda farkındalık yaratılması, çocuklarda ise trafik bilinci ve kültürünün yerleştirilmesi amacıyla uygulamaya konan “Bu yolda hep birlikteyiz” projesinin devamı olan “Dikkat sizden, notlar bizden” projesine Jandarma Genel Komutanlığı ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü de destek vermişti.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 16:15
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