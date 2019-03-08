Dikkati çekmemek için ailelerindeki kadınları kullanmışlar Yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri belirlenen suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 45 zanlı gözaltına alındı- Suç örgütü üyelerinin, yasa dışı bahisten elde ettikleri milyonlarca lirayı dikkati çekmemek için eşleri, anneleri ve kız kardeşlerinin adlarına açtıkları hesaplara yatırdıkları belirlendi

ANKARA (AA) - AYKUT KARADAĞ - Yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 2 suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 45 şüpheli yakalandı. Örgüt üyelerinin, haksız kazançlarını ailelerindeki kadınların adına açtıkları hesaplara yatırdığı tespit edildi. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında, Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet ettikleri belirlenen, tek çatı altında birleşmiş 2 suç örgütüne yönelik 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında belirlenen çok sayıda adrese özel harekat polislerinin desteğiyle yapılan baskında 45 zanlı gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ve doküman ile 3 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Örgütün üst düzey yapılanmasında yer alan kişilerin, yasa dışı bahisten elde ettikleri milyonlarca lirayı, eşleri, anneleri ve kız kardeşlerinin adına açtıkları hesaplara yatırdıkları öğrenildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre 7 milyon liralık yasa dışı hesap hareketliliği tespit edilerek örgüte bağlı kişilerin mal varlıkları ve banka hesaplarına tedbir konuldu. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.





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