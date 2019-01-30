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Dikkat! Yeni bir iş kolu/meslek doğuyor

Gazetemiz okurlarından Saygın Kantara, "Dikkat! Yeni bir iş kolu/meslek doğuyor" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

30 Ocak 2019 Çarşamba 13:27
Dikkat! Yeni bir iş kolu/meslek doğuyor

Saygın Kantara

Ülkemizde, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre yaklaşık 27 milyon kişiyi doğrudan etkileyebilecek yeni bir iş kolu oluşmak üzere. Evet halihazırda çalışma hayatında yer alan iş kollarına ek olacak ve dahası -ilginç bir şekilde- birçok iş kolunu da temel düzeyde bünyesinde barındıracak olan bu yeni meslek, yeterince sahiplenildiği takdirde ülkemizi üst düzey maddi ve manevi refah seviyelerine taşıyacaktır.

Adaylara ilgili konularda düzenli olarak alan uzmanlığı eğitimlerinin verilmesine ek olarak, belirlenecek olan periyotlarda eğitimlerin verilmesi, geçerlilik sınavlarının yapılması ve meslekte kalite anlayışının geliştirilmesi amacıyla ISO 9001 - Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde değerlendirilmesi söz konusu olacaktır.

Belirtilmiş olan kategorilerde yetkinlik gerektiren, hakkıyla yapıldığı takdirde hem maddi hem manevi kazancı çok yüksek olan, ülkemizin şiddetle ihtiyaç duyduğu bu müthiş iş kolunun adı “Ev hanımlığı”dır. Türlü türlü hilelerle evinden çıkarılıp kapitalist sistemin çarkları arasında ezilmeye çalışılan, heveslerin vitrinini süslemesi istenen ülkemiz kadınının en şerefli mesleği; hem eğitimi, hem ahlakı bozulmaya çalışılan çocuklarımızın en kuvvetli kalesi, kısaca planlı bir şekilde çürütülmeye çalışılan toplumun temel taşının, “Aile” kurumunun direği “Ev hanımlığı”dır, hakkıyla yapılan anneliktir.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 13:27
  1. Saygın Kantara
  2. Türkiye İstatistik Kurumu
  3. iş kolu
  4. ISO 9001
  5. Kalite Yönetim Sistemi
  6. Ev hanımlığı
  7. kapitalist sistem
  8. geçerlilik sınavları

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